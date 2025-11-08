Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir e escalações

Times se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 12h15 (de Brasília), no Estádio de Vallecas, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé rebate crítica e provoca rapper francês nas redes sociais Como chega o Rayo Vallecano O Rayo Vallecano faz uma campanha regular nesta edição do Campeonato Espanhol, e abriu a rodada na 10ª posição, com 14 pontos. Diante do Real Madrid, o técnico Iñigo Pérez não poderá contar com Abdul Mumin e Diego Méndez, lesionados, enquanto Luiz Felipe é tratado como dúvida. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o clube merengue é o líder isolado do Campeonato Espanhol com 30 pontos. Ao todo foram 10 vitórias e somente uma derrota nas 11 primeiras partidas de LaLiga. Dessa maneira, o Real Madrid abriu a rodada com cinco pontos de vantagem para o vice-líder Barcelona, e chega para o duelo em Vallecas com quatro vitórias seguidas na competição.

No entanto, o Real Madrid vem de uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool, no meio de semana, que acabou com a invencibilidade do clube na fase de liga da Champions. Mesmo assim, o time merengue ainda segue forte na briga para buscar a classificação direta para as oitavas de final. A baixa mais recente na equipe fica por conta de Aurélien Tchouaméni, que se machucou na partida contra o Liverpool e deverá ficar afastado por cerca de três semanas. Além disso, o técnico Xabi Alonso ainda não poderá contar com Franco Mastantuono, Dani Carvajal, Antonio Rudiger e David Alaba, lesionados. 5️⃣ @BellinghamJude 5️⃣ pic.twitter.com/0xXyEDCVfP

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2025 RAYO VALLECANO X REAL MADRID 12ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 09/11/2025, às 12h15 (de Brasília).

Local: Estádio de Vallecas, em Vallecas.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Días, Lópéz, De Frutos, Isi e García; Alemão. Técnico: Iñigo Pérez.

REAL MADRID: Courtois; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde, Güler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.