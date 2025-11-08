Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras alcança marca histórica de vitórias no Campeonato Brasileiro

Clube é o primeiro a atingir 750 triunfos na competição nacional em um total de 1.611 partidas; confira o Top-5
O triunfo diante do Santos na última quinta-feira (6), além de ampliar a vantagem do Palmeiras na ponta do Campeonato Brasileiro, proporcionou uma marca histórica ao clube. Afinal, agora são 750 vitórias na competição nacional. Esse número foi alcançado em 1.611 jogos disputados.

Desse modo, o Verdão se consolida como o clube com mais resultados positivos na história do Brasileirão e abre frente ainda maior na liderança do ranking de triunfos como anfitrião. São Paulo (732), Flamengo (727), Internacional (722) e Atlético-MG (718) completam o Top-5.

Maior campeão brasileiro, com 12 conquistas, o Palmeiras segue de vento rumo ao 13º troféu. O time comandado por Abel Ferreira soma 68 pontos, três a mais que o Flamengo, atual vice-líder.

