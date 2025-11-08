Odorico Roman é eleito novo presidente do Grêmio com votação recorde

Foram 15.311 votos (68,84%) para Odorico contra 6.704 (30,14%) para Caleffi, além de 225 votos em branco. No total, 22.240 sócios participaram da eleição. Número que representa 56,9% dos 39.041 eleitores aptos e estabelece a maior votação da história gremista, superando a marca de 2022, quando Alberto Guerra acabou sendo eleito com a participação de 14.895 associados.

O Grêmio tem um novo presidente. Em uma eleição histórica, com recorde de participação de associados, Odorico Roman, da Chapa 2, foi eleito para comandar o clube no triênio 2026–2028. O dirigente, de 67 anos, superou Paulo Caleffi, da Chapa 1, com ampla vantagem nas urnas.

“O torcedor do Grêmio pode esperar do presidente, e não só do presidente, pode esperar do Conselho de Administração todo e de todas as pessoas que querem nos apoiar, trabalho, responsabilidade, dedicação ao Grêmio. Vamos estudar cada problema do Grêmio e vamos buscar a melhor solução”, declarou Odorico, em seu primeiro pronunciamento após o resultado.

Economista e gremista histórico, Odorico Roman tem trajetória conhecida no clube. Afinal, ele foi vice de futebol na temporada de 2017, ano da conquista da Libertadores. Além disso, também atuou em outras funções administrativas no Tricolor. Três anos após perder a eleição para Alberto Guerra, ele retorna agora para o comando máximo do clube.

A votação ocorreu neste sábado, tanto presencialmente na Arena do Grêmio quanto online. Além disso, também definiu os nomes que integrarão o novo Conselho de Administração.

Quando Odorico assume no Grêmio

Odorico assumirá o cargo oficialmente logo após o término do Campeonato Brasileiro, em 7 de dezembro, ao lado dos vice-presidentes Antônio Dutra Jr., Carlos Alberto Wendt Dressler, Eduardo Schmacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak (Gaúcho da Geral) e Paulo Grings.