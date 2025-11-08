Neymar reencontra Flamengo em busca de redenção no ano

Neymar reencontra Flamengo em busca de redenção no anoCraque tenta salvar o Santos do rebaixamento e convencer o técnico Carlo Ancelotti por uma nova chance na Seleção
Um turno após decidir a vitória sobre o Flamengo na Vila Belmiro, Neymar ainda tenta engrenar para salvar o Santos do rebaixamento e voltar à Seleção Brasileira. Afinal, de lá para cá, o craque sofreu com uma grave lesão muscular, viu o Peixe entrar na zona e ficou distante de disputar a Copa do Mundo de 2026.
Recuperado da lesão no quadríceps da coxa direita, Neymar tenta embalar na reta final e fazer valer o investimento do Santos. Afinal, o craque é a principal esperança do Peixe na reta final do Brasileirão. Sem o camisa 10 por sete jogos, o Alvinegro afundou na tabela e entrou na zona de rebaixamento.
Neymar voltou a jogar no empate com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. Assim, o craque entrou em campo no segundo tempo, atuou por 30 minutos e participou da jogada do gol de empate do Peixe. Contudo, acabou poupado do clássico com o Palmeiras, pela 32ª rodada, por causa do gramado sintético.
Contratado no início do ano, Neymar soma 24 jogos, seis gols e três assistências com a camisa do Santos na temporada. No Brasileirão, são três gols marcados, sendo um deles contra o Flamengo, no primeiro turno, na Vila Belmiro.
