Neymar deve voltar ao time titular do Santos contra o Flamengo

Durante o treino, Neymar foi testado em alguns momentos para atuar desde o início. Contudo, a decisão final sobre sua presença entre os 11 titulares vai acontecer apenas momentos antes da partida, de acordo com a resposta física do jogador e as condições de jogo, como clima e gramado.

O Santos pode ter o retorno de Neymar ao time titular no duelo contra o Flamengo . O embate acontece neste domingo (09/11), às 18h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 viajou ao Rio de Janeiro neste sábado (08/11), se juntou ao elenco e participou normalmente da atividade realizada no Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

O craque não inicia uma partida desde 14 de setembro, quando atuou no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Desde então, vinha sendo utilizado de forma gradual pela comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

Após a atividade, Neymar tirou fotos e atendeu crianças que acompanharam o treinamento no local. Em campo, Vojvoda comandou um último treino tático, o único com o grupo completo após o clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira. O elenco também ensaiou jogadas de bola parada, de olho no confronto com o segundo colocado do Brasileirão.

Um provável Santos para enfrentar o Flamengo tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Neymar (Lautaro Díaz) e Guilherme (Robinho Jr.).

Situação do Santos no Brasileiro

O Peixe tenta deixar a zona de rebaixamento, onde permanece com 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4. Contudo, vale lembrar que o Santos ainda tem um jogo a menos, contra o Palmeiras, que vai estar sendo cumprido na próxima quarta-feira (12/11).