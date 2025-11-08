Mirassol x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo da parte de cima da tabela, Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (09/11), às 20h30, no estádio Maião, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Interior viu sua sequência positiva ser encerrada em seu último compromisso, após perder para o Fluminense, fora de casa. Agora, aposta no fator casa para voltar a vencer. Já o Verdão é só alegrias. Afinal, a equipe venceu o clássico contra o Santos na última rodada e abriu vantagem na liderança, em comparação ao segundo colocado Flamengo.

Como chega o Mirassol

O Leão do Interior vinha de quatro partidas sem perder, até o revés para o Fluminense, no Maracanã, em seu último compromisso. Contudo, segue na quarta colocação e muito bem encaminhado para disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Além disso, o Mirassol terá a missão de manter sua invencibilidade em casa, já que ainda não perdeu no Maião pelo Campeonato Brasileiro, contra o líder do torneio.

Para esta partida, o técnico Rafael Guanaes terá o desfalque do lateral-direito Daniel Borges, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Assim, Lucas Ramon deve retomar sua titularidade na equipe. Além disso, Edson Carioca segue lesionado e só deve voltar no ano que vem. Desta forma, a equipe não deve ter muitas alterações para aquela que encarou o Fluminense no Maracanã. Alesson e Shaylon brigam por um lugar no sistema ofensivo.

Como chega o Palmeiras

Em contrapartida, o Palmeiras chega em grande fase. Afinal, o Verdão venceu o clássico contra o Santos por 2 a 0 e abriu ”duas rodadas” de vantagem para o Flamengo, vice-líder da competição. Contudo, o técnico Abel Ferreira sabe que precisa melhorar o aproveitamento contra as equipes do G6 para seguir firme na briga pelo título.

Para o embate, Abel Ferreira terá de volta o volante Aníbal Moreno. Afinal, o jogador cumpriu suspensão contra o Santos e voltará a lista de relacionados do Verdão. Contudo, a tendência é que Bruno Fuchs seja mantido na equipe, atuando como um primeiro volante, já que vem agradando o treinador. De resto, Lucas Evangelista, Weverton e Paulinho seguem no departamento médico e sem previsão de retorno. Já Allan pode ganhar novamente uma chance no time titular.