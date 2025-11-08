Milan abre vantagem, mas cede empate ao Parma e vêaliderança em risco na Itália

Milan abre vantagem, mas cede empate ao Parma e vêaliderança em risco na ItáliaApós fazer 2 a 0 em jogo fora de casa, os milanistas acabaram vendo o rival, próximo da zona de rebaixamento, arrancar o 2 a 2
O Milan perdeu grande chance de assumir, pelo menos provisoriamente, a liderança do Italiano. Afinal, neste sábado, 8/11, foi até a casa do Parma, no Ennio Tardini, e chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Porém, o time da casa descontou ainda na primeira etapa, com Bernabé, e empatou na etapa final com Del Prato. Assim, o jogo pela 11ª rodada do Italiano ficou no 2 a 2.
O Milan tem agora os mesmos 22 pontos do Napoli. Mas os napolitanos ainda jogam neste domingo, contra o Genoa, e podem abrir frente no primeiro lugar. O Parma está bem pior. Apesar do ponto na raça, tem apenas oito. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas ainda pode perder a posição para o Genoa, que joga neste domingo contra a Fiorentina, em casa.
Como foi o jogo
No segundo tempo, o Parma foi muito ofensivo, criando bons momentos para empatar, como uma bola em que Pellegrino chegou um pouco atrasado e acabou bloqueado por Estupiñán. A pressão seguiu, com Pellegrino mandando uma na trave aos 15 e, enfim, aos 16, conseguindo o empate após cruzamento de Brischgi pela direita. Del Prato se antecipou e mandou de cabeça para o gol.
O Parma seguiu muito perigoso e quase virou o placar com Pellegrino. Porém, a partir dos 30 minutos, o Milan voltou a equilibrar o jogo e teve as melhores chances de gol. Uma delas foi com Saelemaekers, que recebeu em velocidade, invadiu a área, driblou o goleiro e perdeu. Outra foi um chute do craque Modric. O ex-Real Madrid mandou de fora da área, e Suzuki salvou. Nos acrprsicmos, foram nove minutos, o Parma se fechou e só deu Milan, que presionou mas não conseguiu vencer.
Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (7/11)
Pisa 1×0 Cremonense
Sábado (8/11)
Como 0x0 Cagliari
Lecce 0x0 Verona
Juventus 0x0 Torino
Parma 2×2 Milan
Domingo (9/11)
Atalanta x Sassuolo – 8h30
Bologna x Napoli – 11h
Genoa x Fiorentina – 11h
Roma x Udinese – 14h
Inter de Milão x Lazio – 16h45