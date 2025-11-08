Milan abre vantagem, mas cede empate ao Parma e vêaliderança em risco na Itália

Após fazer 2 a 0 em jogo fora de casa, os milanistas acabaram vendo o rival, próximo da zona de rebaixamento, arrancar o 2 a 2

O Milan perdeu grande chance de assumir, pelo menos provisoriamente, a liderança do Italiano. Afinal, neste sábado, 8/11, foi até a casa do Parma, no Ennio Tardini, e chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Porém, o time da casa descontou ainda na primeira etapa, com Bernabé, e empatou na etapa final com Del Prato. Assim, o jogo pela 11ª rodada do Italiano ficou no 2 a 2.

O Milan tem agora os mesmos 22 pontos do Napoli. Mas os napolitanos ainda jogam neste domingo, contra o Genoa, e podem abrir frente no primeiro lugar. O Parma está bem pior. Apesar do ponto na raça, tem apenas oito. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas ainda pode perder a posição para o Genoa, que joga neste domingo contra a Fiorentina, em casa.