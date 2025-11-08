Manchester City x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico inglês no Etihad Stadium encerra a 11ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O jogo mais esperado deste final de semana de Premier League acontece neste domingo (9). City e Liverpool se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na partida de encerramento da 11ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Guardiola prestes a chegar aos mil jogos na carreira em duelo com o Liverpool Como chega o Manchester City O City atravessa um bom momento na temporada e vem de três vitórias consecutivas somando todas as competições. A última delas foi no meio de semana, quando venceu o Borussia Dortmund por 4 a 1, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola, que fará sua milésima partida como treinador, abriu esta 11ª rodada como vice-líder da Premier League com 19 pontos, seis atrás do Arsenal, e precisa vencer o Liverpool em casa para não deixar os Gunners dispararem ainda mais no topo da tabela. Para o clássico deste domingo, o City não poderá contar com o volante Kovacic, lesionado.

Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool parece ter encerrado a má fase na temporada e vem de resultados positivos. Na Premier League, a equipe encerrou a sequência de quatro derrotas ao bater o Aston Villa na rodada passada, e vem de uma grande vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid no meio de semana, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions. O Liverpool abriu esta 11ª rodada da Premier League na terceira posição, com 18 pontos, e, caso vença o clássico neste domingo, assumirá a vice-liderança do Campeonato Inglês. Por fim, o técnico Arne Slot segue com alguns desfalques no elenco. Alisson, Frimpong, Giovanni Leoni e Bajcetic, lesionados, estão fora do duelo contra o City.