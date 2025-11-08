Lyon x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Lyon x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragemPSG tenta defender a liderança do Campeonato Francês diante do arquirrival que busca voltar a figurar no G4
Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o líder Paris Saint-Germain mede forças com o Lyon pela 12ª rodada do Campeonato Francês, neste domingo (9), às 16h45 (de Brasília), no Groupama Stadium Afinal, apenas quatro pontos separam as equipes que iniciaram bem suas respectivas campanhas e mostram que podem lutar pelo título na reta final da temporada.
Dessa forma, os comandados do técnico Luis Enrique somam 24 pontos e venceram o Nice por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. Os Les Gone, pro sua vez, estão com 20, em sexto, entretanto tropeçaram no empate, sem gols, com o Brest.
Onde assistir
O clássico francês deste domingo (9) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.
Como chega o Lyon
O técnico Paulo Fonseca tenta fazer a equipe reagir após o tropeço da rodada anterior. No entanto, ele não poderá contar com nomes importantes, como Orel Mangala e Ernest Nuamah, que estão lesionados e fora de combate.
Nesse sentido, o time tentará quebrar o jejum de cinco partidas sem vencer o arquirrival. A última vez em que o OL triunfou sobre o PSG foi em 2 de abril de 2023, com gol de Barcola, que atualmente defende as cores do atual campeão da Champions League.
Como chega o Paris Saint-Germain
Os principais problemas do técnico Luís Enrique são nas laterais. Afinal, Achraf Hakimi e Nuno Mendes estão lesionados e desfalcam a equipe parisiense no clássico. Além disso, o zagueiro Ilya Zabarny está suspenso e também fora dos relacionados.
Por fim, o atual campeão da Europa vem de revés na temporada. Isso porque perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, e deixou de ter os 100% de aproveitamento no torneio continental.
LYON x PSG
12ª rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês)
Data-Hora: 09/11/2025, domingo, 16h45 (de Brasília)
Local: Groupama Stadium, Lyon (FRA)
LYON: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico; Tessmann, Karabec e Šulc; Moreira, Satriano e Morton. Técnico: Paulo Fonseca
PSG: Chevalier; Marquinhos, Pacho e Hernández; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Mayulu e Mbaye. Técnico: Luis Enrique
Árbitro: Benoit Bastien
Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu
VAR: Bruno Coue