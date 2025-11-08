Kane marca nos acréscimos, e Bayern empata com Union Berlin

Kane marca nos acréscimos, e Bayern empata com Union BerlinTime bávaro mantém invencibilidade no Campeonato Alemão
O Bayern de Munique perdeu o 100% de aproveitamento, mas manteve a invencibilidade no Campeonato Alemão. Em um jogo emocionante, o time bávaro empatou com o Union Berlin por 2 a 2, neste sábado (8), na capital alemã, pela 10ª rodada. Danilho Doekhi marcou duas vezes para a equipe da casa, enquanto Luis Díaz e Harry Kane marcaram para os visitantes.
O jogo começou equilibrado. Jogando fora de casa, o Bayern de Munique teve a posse de bola no primeiro tempo, mas não transformou o volume em oportunidades. Por outro lado, o Union Berlin era incisivo quando tinha a bola e abriu o placar aos 27 minutos, com Danilho Doekhi. Porém, os visitantes reagiram e empataram aos 38, com Luis Díaz, na única grande chance do time bávaro.
Na etapa final, o Union Berlin continuou incisivo e letal. Mesmo com menos de 30% de posse de bola, os donos da casa souberam aproveitar os espaços e ficaram novamente na frente do placar, aos 33 minutos, com gol de Danilho Doekhi. Pressionado e jogando contra o relógio, o Bayern foi com tudo para o ataque. Assim, chegou ao empate com Harry Kane, nos acréscimos, e manteve a invencibilidade.
Com o empate, o Bayern de Munique chegou aos 28 pontos e segue invicto na liderança com nove vitórias e um empate em dez jogos. Já o Union Berlin, por sua vez, é o 10º colocado, com 12. O time bávaro volta a campo no próximo dia 22, às 11h30 (de Brasília), contra o Freiburg, na Allianz Arena, enquanto o time da capital alemã encara o St. Pauli, dia 23, às 13h30, fora de casa.
