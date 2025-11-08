Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira

Goleiro vai substituir Hugo Souza, do Corinthians, nos próximos dois amistosos da Seleção Brasileira na Europa
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste sábado (8), que o goleiro John, ex-Botafogo, foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para o lugar do lesionado Hugo Souza, do Corinthians.

O keeper do Nottingham Forest fica, assim, à disposição técnica da comissão técnica de Carleto para os dois próximos amistosos. Afinal, o Brasil enfrenta Senegal, no dia 15 deste mês, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Depois, no dia 18, a equipe encara a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

John, além da convocação, também teve, aliás, o nome na lista de indicados à seleção da temporada no The Best, da Fifa. Ele, em 2024, sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, sendo uma das grandes figuras nas campanhas do Mais Tradicional.

Programação da Seleção

Em Londres, os treinos ocorrem entre os dias 10 e 13, no CT do Arsenal. Na véspera do jogo com Senegal, no dia 14, a atividade acontecerá no Emirates Stadium.

No dia 16, a Seleção vai a campo, pela manhã, no CT do Arsenal, e viaja à tarde para Lille. No dia 17, treina no Decathlon Stadium, que receberá o segundo embate desta Data Fifa.

