Inter x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Colorado e Esquadrão de Aço oscilam em suas trajetórias no Brasileirão, mas gaúchos lutam contra o rebaixamento e nordestinos pela Libertadores

Internacional e o Bahia medem forças pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste sábado (8), no Beira-Rio. Ambos os times se encontram em uma situação de inconsistência no torneio, mas tem objetivos diferentes na competição. Na 15ª posição com 36 pontos, o Colorado briga contra o rebaixamento. O Esquadrão de Aço disputa uma vaga direta na Libertadores por estar na quinta colocação, com 52 pontos.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h. Christian Rafael está com a incumbência da narração. Cleiton Santos comenta a partida. André Bachá reporta todos os detalhes do encontro entre colorados e tricolores.