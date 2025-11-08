Inter de Milão x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

É disputa de gente grande neste domingão (9/11) pelo Campeonato Italiano. Às 16h45 (de Brasília), a bola rola no Giuseppe Meazza para Inter de Milão e Lazio, pela 11ª rodada, em jogo bastante esperado no país da bota. Afinal, os Nerazzurri podem assumir a liderança do certame em caso de vitória. Já o time da capital vem em sequência invicta e quer, assim, “se meter” na briga pelo título.

Como chega a Inter de Milão

Apesar de não ter boa atuação, a Inter angariou mais uma vitória na temporada. Foi na última quarta-feira (5/11), quando fez 2 a 1 sobre o Kairat Almaty (KAZ) – também em sua casa, pela Liga dos Campeões. No entanto, o triunfo garantiu que o time de Cristian Chivu mantivesse seu 100%, a exemplo apenas de Bayern e Arsenal.

Já no Campeonato Italiano, os Nerazzurri surgem na vice-liderança, com 21 pontos – um a menos que o líder Napoli. Em caso de vitória, podem trocar de posições com a equipe napolitana, que enfrenta o Bologna (sexto) fora de casa. O técnico Chivu, que voltou a contar com Thuram no jogo contra o time do Cazaquistão, segue sem poder contar com Di Gennaro, Mkhitaryan e Palacios. Darmian, por sua vez, é dúvida.

Como chega a Lazio

Na Lazio, Maurizio Sarri também tem problemas para resolver. Afinal, não terá uma leva de jogadores para o confronto, a exemplo de Taty Castellanos, Nuno Tavares, Romagnoli, Rovella, Gigot, Cancellieri e Dele-Bashiru, todos lesionados.

A equipe, porém, vem em grande fase apesar dos desfalques. Não à toa, não perde há seis partidas pelo Campeonato Italiano, levantando três vitórias e três empates no recorte. A última derrota, aliás, foi em setembro, quando perdeu o clássico para a Roma (1 a 0). Em oitavo, os Biancocelesti possuem 15 pontos e podem chegar à quinta colocação caso vençam no Meazza. Lembrando que os quatro primeiros da Serie A garantem vaga na próxima edição da Champions League.