Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto deste domingo, na Arena Castelão, pode ajudar a definir rumos de Fortaleza e Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Fortaleza e Grêmio fazem, neste domingo (9), às 20h30 (horário de Brasília), um duelo importante na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 33ª rodada da competição não é um “confronto direto” contra o rebaixamento, mas pode ajudar a definir os rumos das duas equipes na reta final do Brasileirão. Atualmente, Fortaleza e Grêmio estão separados por 10 pontos. O Leão do Pici é o 19º colocado, com 29, enquanto o Tricolor é o 14º, com 39. Uma vitória dos gaúchos pode praticamente livrar a equipe do risco de rebaixamento, enquanto um revés colocaria o Grêmio de vez no meio da briga contra o Z4 e voltaria a dar esperanças para o Fortaleza. Afinal, o time cearense está cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Onde assistir A partida entre Fortaleza e Grêmio terá transmissão do Premiere. Como chega o Fortaleza Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza deu sinais de reação nas últimas rodadas, com a vitória sobre o Flamengo e o empate, fora de casa, com o Santos. No entanto, o empate com rival Ceará, após sair vencendo, na quinta-feira (6), deixou um sentimento de frustração e complicou a vida do Leão na luta contra o rebaixamento. Para tentar voltar a vencer, o técnico Martin Palermo tem um importante reforço no meio de campo. Afinal, o meia Pochettino, que cumpriu suspensão no clássico com o Ceará, volta ao time e deve ser titular contra o Grêmio. Como chega o Grêmio Depois de um bom começo de segundo turno, o Grêmio voltou a se complicar no Campeonato Brasileiro com as derrotas seguidas para Corinthians e Cruzeiro. Dessa forma, o Tricolor, que até sonhava com uma vaga nas fases prévias da Copa Libertadores, agora já voltou a se preocupar com a zona de rebaixamento. E a equipe deve ter mudanças para tentar se recuperar contra o Fortaleza.

Em resumo, após a derrota para o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes citou o desgaste físico de alguns jogadores. O treinador, inclusive, indicou que pode poupar nomes como Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Além destes, o volante Arthur também pode ser preservado. Por outro lado, o Tricolor não conta com o suspenso Pavón e também terá um desfalque na beira do campo. Afinal, o próprio Mano Menezes também recebeu o terceiro amarelo e será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo. FORTALEZA x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data e horário: 09/11/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, B. Lopes, Bareiro. Técnico: Martin Pelermo.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kanneman, Marlon; Dodi, Arthur (Cuellar) e Edenilson; Alysson, Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)