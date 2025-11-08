Fluminense terá pela frente pior sequência do primeiro turno

Na luta por vaga na Libertadores, o Fluminense terá pela frente a sua pior sequência do primeiro turno. Na ocasião, o Tricolor perdeu quatro jogos seguidos, logo após retornar de uma campanha histórica no Mundial de Clubes, onde foi semifinalista. Dessa forma, para garantir vaga na competição continental em 2026, o Time de Guerreiros vai precisar melhorar o desempenho.

Embalado pela campanha no Mundial de Clubes, o Fluminense sofreu derrotas consecutivas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, além do São Paulo, no Morumbis. Para piorar, na mesma época o Tricolor vendeu Arias, o seu principal destaque no Mundial de Clubes, para o Wolverhampton, da Inglaterra. A crise, no entanto, chegou ao fim com a classificação na Copa do Brasil.