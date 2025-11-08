Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá pela frente pior sequência do primeiro turno

Na briga por vaga na Libertadores, Tricolor terá que melhorar desempenho em sequência no returno
Na luta por vaga na Libertadores, o Fluminense terá pela frente a sua pior sequência do primeiro turno. Na ocasião, o Tricolor perdeu quatro jogos seguidos, logo após retornar de uma campanha histórica no Mundial de Clubes, onde foi semifinalista. Dessa forma, para garantir vaga na competição continental em 2026, o Time de Guerreiros vai precisar melhorar o desempenho.

Embalado pela campanha no Mundial de Clubes, o Fluminense sofreu derrotas consecutivas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, além do São Paulo, no Morumbis. Para piorar, na mesma época o Tricolor vendeu Arias, o seu principal destaque no Mundial de Clubes, para o Wolverhampton, da Inglaterra. A crise, no entanto, chegou ao fim com a classificação na Copa do Brasil.

Agora sob o comando de Zubeldía, o Fluminense busca um melhor desempenho nesta mesma sequência de quatro jogos. Afinal, para garantir vaga na Libertadores, o Tricolor não repetir os resultados. Para isso, o treinador argentino terá como a principal missão evoluir o time fora de casa. Até aqui, são seis jogos e vitórias como mandante, mas como visitante são três derrotas e um empate.

O Fluminense volta a campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o sétimo colocado com 50 pontos, enquanto a Raposa ocupa o terceiro lugar, com 63.

