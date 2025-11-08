Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O domingo (9/11) reserva grandes jogos no Brasileirão. E, no Maracanã, Flamengo e Santos duelam a partir das 18h30 (de Brasília) com promessa de casa cheia. Afinal, o Rubro-Negro precisa dar uma resposta após o empate contra o São Paulo, na última quarta (5/11), e visa não deixar o líder Palmeiras desgarrar na ponta. Por outro lado, o Peixe adentrou a zona de rebaixamento e tentará de todas as formas sair de lá. O jogo, aliás, pode representar o primeiro duelo do Flamengo contra Neymar no Maracanã. Vejamos, então, como chegam as equipes.

Como chega o Flamengo

Apesar da classificação à final da Libertadores, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão após dois tropeços nos últimos três jogos pela competição. Perdeu para o Fortaleza (1 a 0), até ganhou do Sport (3 a 0), mas empatou em 2 a 2 com o São Paulo, desperdiçando quatro pontos em nove possíveis. Atualmente, o Rubro-Negro surge em segundo, com 65 pontos, contra 68 do líder Palmeiras.

No entanto, a torcida do Flamengo deu mais uma demonstração de apoio ao comprar todos os ingressos para o jogo contra o Santos. Assim, o Maracanã estará novamente lotado. O técnico Filipe Luís, porém, segue sem contar com Pedro, que se recupera de fratura no antebraço. Plata, expulso contra o São Paulo, é desfalque certo. Já Jorginho e Léo Ortiz, ausentes dos dois últimos jogos, seguem fora. Danilo deve seguir na vaga do zagueiro, enquanto Saúl pode manter a posição no lugar do ítalo-brasileiro no meio-campo. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, deve ocupar o lugar do suspenso Plata. O volante Evertton Araújo também volta após a expulsão contra o Sport, mas deve ficar no banco.

Como chega o Santos

O Santos chega em baixa para o confronto contra o Flamengo. Afinal, o time paulista vem de uma derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada anterior do Brasileirão. Com o revés e os maus resultados recentes, o Peixe agora é o 17º colocado com 33 pontos – um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Lembrando, porém, que o time santista tem um jogo a menos em relação ao Leão. Se quiser deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, precisará somar pontos e contar com outros resultados.