Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragemAinda na briga pelo título, Fla chega com a necessidade de vitória para não deixar Palmeiras desgarrar; Peixe luta contra o rebaixamento
O domingo (9/11) reserva grandes jogos no Brasileirão. E, no Maracanã, Flamengo e Santos duelam a partir das 18h30 (de Brasília) com promessa de casa cheia. Afinal, o Rubro-Negro precisa dar uma resposta após o empate contra o São Paulo, na última quarta (5/11), e visa não deixar o líder Palmeiras desgarrar na ponta. Por outro lado, o Peixe adentrou a zona de rebaixamento e tentará de todas as formas sair de lá. O jogo, aliás, pode representar o primeiro duelo do Flamengo contra Neymar no Maracanã. Vejamos, então, como chegam as equipes.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.
Como chega o Flamengo
Apesar da classificação à final da Libertadores, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão após dois tropeços nos últimos três jogos pela competição. Perdeu para o Fortaleza (1 a 0), até ganhou do Sport (3 a 0), mas empatou em 2 a 2 com o São Paulo, desperdiçando quatro pontos em nove possíveis. Atualmente, o Rubro-Negro surge em segundo, com 65 pontos, contra 68 do líder Palmeiras.
No entanto, a torcida do Flamengo deu mais uma demonstração de apoio ao comprar todos os ingressos para o jogo contra o Santos. Assim, o Maracanã estará novamente lotado. O técnico Filipe Luís, porém, segue sem contar com Pedro, que se recupera de fratura no antebraço. Plata, expulso contra o São Paulo, é desfalque certo. Já Jorginho e Léo Ortiz, ausentes dos dois últimos jogos, seguem fora. Danilo deve seguir na vaga do zagueiro, enquanto Saúl pode manter a posição no lugar do ítalo-brasileiro no meio-campo. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, deve ocupar o lugar do suspenso Plata. O volante Evertton Araújo também volta após a expulsão contra o Sport, mas deve ficar no banco.
Como chega o Santos
O Santos chega em baixa para o confronto contra o Flamengo. Afinal, o time paulista vem de uma derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada anterior do Brasileirão. Com o revés e os maus resultados recentes, o Peixe agora é o 17º colocado com 33 pontos – um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Lembrando, porém, que o time santista tem um jogo a menos em relação ao Leão. Se quiser deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, precisará somar pontos e contar com outros resultados.
Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com Neymar, relacionado após ser poupado contra o Verdão. Além dele, o zagueiro Luan Peres retorna de suspensão e fica à disposição. Bilal Brahimi, que também ficou fora do clássico, é outra opção do treinador para o embate. Em contrapartida, Mayke está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, e Victor Hugo não viajou, já que pertence ao Flamengo e uma cláusula contratual impede o atleta de atuar no Maracanã.
FLAMENGO x SANTOS
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Data e horário: 9/11/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e de Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Rollheiser e Robinho Jr. (Guilherme); Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir: Premiere