Flamengo vence Vasco e vai à final do Cariocão Feminino

A decisão do Carioca Feminino acontecerá nos dias 14, às 20h30 (de Brasília), e no dia 21, às 20h. No jogo de ida, o vencedor de Botafogo ou Fluminense terá o mando de campo. Já o Flamengo, dono da melhor campanha geral, vai ter o direito de decidir o título dentro de casa. Os locais ainda não foram definidos.

Com grande atuação de Cristiane, o Flamengo venceu o Vasco e garantiu vaga na final do Carioca Feminino. Após o empate no jogo de ida, as Meninas da Gávea dominaram as ações e não deram chances para as Meninas da Colina. Dessa forma, venceram por 3 a 0, neste sábado (8), na Gávea, com gols de Cristiane (2) e Duda Rodrigues, e vão disputar o título contra Botafogo ou Fluminense.

Flamengo resolve semifinal no primeiro tempo

O clássico começou agitado. Precisando da vitória, o Vasco tomou a iniciativa nos primeiros minutos e chegou a acertar a trave. Porém, o Flamengo foi cirúrgico e abriu o placar, aos 19 minutos, em seu primeiro bom ataque. Cristiane recebeu na área, dominou no peito e, assim, girou batendo de primeira, no ângulo: 1 a 0.

O Flamengo cresceu com o gol. O Vasco, por outro lado, sentiu. Pouco após abrir o placar, as Meninas da Gávea ampliaram, aos 23. Glaucia recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Duda Rodrigues pegar de primeira dentro da área. Depois, aos 26, logo após a parada técnica, Cristiane fez 3 a 0 depois de cruzamento de Glaucia.

Dessa forma, o Flamengo encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Vasco esboçou uma pressão, mas nas poucas tramas que conseguiu criar, a goleira Vivi Holzel fez defesas importantes. Assim, as Meninas da Gávea administraram a vantagem até o apito final para celebrar a vaga na decisão.

FLAMENGO 3 X 0 VASCO

Carioca Feminino – Jogo de volta da semifinal

Data: 08/11/2025

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Cristiane, 19’1ºT (1-0); Duda Rodrigues, 23’1ºT (2-0); Cristiane, 26’/1ºT (3-0)

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara (Diovanna); Thaisa (Leidiane), Djeni (Fernanda) e Ju Ferreira (Flávia Mota); Glaucia (Mariana), Duda Rodrigues e Cristiane (Vitória Almeida). Técnico: Celso Silva

VASCO: Renata; Mayara, Isa Matos, Vilmara e Nath Branco; Juh Morais, Ju Santos e Carolzinha; Silmara, Fernanda e Lourdes. Técnica: Verônica Coutinho

Árbitro: Jhonatan Costa dos Reis

Assistentes: Fabiana Nóbrega Pitta e Jéssica Marciely Guimarães

Cartões amarelos: Glaucia, Djeni e Núbia (FLA)