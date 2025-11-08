Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo tenta repetir passos de 2020 por título brasileiro

Há cinco anos, Rubro-Negro superou a mesma diferença para o líder a sete jogos do fim e foi campeão
Na luta pelo título, o Flamengo precisará repetir um feito que não é inédito em sua história. Afinal, em 2020, o Rubro-Negro superou a mesma diferença de pontos para o líder a sete jogos do fim e se sagrou campeão brasileiro. Assim, inspirado na própria história, o Mais Querido tem motivo de sobra para acreditar no título.

Em 2020, o Flamengo chegou na 33ª rodada precisando tirar quatro pontos de diferença para o então líder Internacional. Na época, o Colorado tinha 62 pontos, enquanto o Rubro-Negro tinha 58. Dessa vez, no entanto, a diferença é de três pontos. Contudo, o Palmeiras tem uma vitória a mais — o que pressiona o time carioca a somar mais pontos para ser campeão.

Nos últimos sete jogos do Brasileirão em 2020, o Flamengo conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota. Se repetir o desempenho, o time comandado pelo técnico Filipe Luís terminaria com 82 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, com essa pontuação o Rubro-Negro teria 98,8% de chances de conquistar o título.

Vice-líder do Brasileirão com 65 pontos, o Flamengo volta a campo neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras, por sua vez, encara o Mirassol, no mesmo dia, às 20h30, no Maião, no interior paulista.

