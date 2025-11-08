Flamengo tenta repetir passos de 2020 por título brasileiro

Há cinco anos, Rubro-Negro superou a mesma diferença para o líder a sete jogos do fim e foi campeão

Na luta pelo título, o Flamengo precisará repetir um feito que não é inédito em sua história. Afinal, em 2020, o Rubro-Negro superou a mesma diferença de pontos para o líder a sete jogos do fim e se sagrou campeão brasileiro. Assim, inspirado na própria história, o Mais Querido tem motivo de sobra para acreditar no título.

Em 2020, o Flamengo chegou na 33ª rodada precisando tirar quatro pontos de diferença para o então líder Internacional. Na época, o Colorado tinha 62 pontos, enquanto o Rubro-Negro tinha 58. Dessa vez, no entanto, a diferença é de três pontos. Contudo, o Palmeiras tem uma vitória a mais — o que pressiona o time carioca a somar mais pontos para ser campeão.