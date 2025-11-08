Firmino faz hat-trick e é eleito o melhor do jogo em nova goleada do Al Sadd

Firmino faz hat-trick e é eleito o melhor do jogo em nova goleada do Al SaddAtacante brasileiro, que soma seis gols nas últimas cinco partidas, marca três vezes em um mesmo jogo pela quarta vez na carreira
Roberto Firmino brilhou na goleada do Al Sadd por 8 a 3 sobre o Umm Salal, pelo Campeonato do Catar, ao marcar seu quarto hat-trick na carreira. Com gols de direita, de cabeça e um voleio após driblar o goleiro, o brasileiro foi eleito o melhor em campo.
É a segunda partida consecutiva, portanto, em que o Al Sadd anota mais de quatro gols. Na anterior, contra o Al Rayyan, aliás, o atacante brasileiro fez dois e abriu mão de um pênalti para Rafa Mujica converter. Na temporada, ele soma sete gols em 12 jogos.
O jogo teve cinco gols na primeira etapa. Firmino abriu o placar com assistência de Claudinho, que também participou do segundo gol, marcado por Akram Afif. O Umm Salal descontou, Mujica ampliou para o Al Sadd, e Kouassi voltou a diminuir. Contudo, no segundo tempo, o domínio foi total da equipe visitante: Giovani marcou, Firmino fez mais dois, Claudinho anotou o seu e Soria balançou a rede. Nos acréscimos, Sayed fez o último da partida.
“Fico feliz de as coisas terem dado muito certo hoje. Mas não só pra mim como para o time, que teve uma grande atuação. Nosso elenco, aliás, tem muita qualidade e a tendência é continuarmos a evoluir”, celebrou Firmino após o jogo.
As outras vezes em que o atacante anotou hat-tricks foram contra o Arsenal (2018), Watford (2021) e Al Hazem (2023), atuando por Liverpool e Al Ahli. O Al Sadd, atualmente na quinta colocação da Liga, volta a campo no próximo domingo (16/11), pela Copa do Catar, quando enfrenta o Al-Ahli de Doha em casa.
