Famalicão x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Os Dragões lideram a competição com 28 pontos e têm três de vantagem para o vice-líder Sporting. Já o Famalicão vem na quinta posição, com 19 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Líder do Campeonato Português, o Porto viaja para o norte do país para encarar o Famalicão, tentando abrir vantagem na ponta da tabela. A partida acontece na tarde deste domingo (09), às 15h, horário de Brasília, pela 11ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Famalicão

Embalado por uma sequência de cinco jogos invictos na competição, sendo duas vitórias consecutivas, o Famalicão vai para o grande desafio deste bom momento. Três pontos atrás do Gil Vicente, a meta é conseguir surpreender para se aproximar da briga por uma vaga nas competições europeias. A lei do ex pode entrar em ação com o lateral Rodrigo Ferreira, que não teve muitos espaços no Porto e hoje é um dos destaques do time do Fama.

Como chega o Porto

Depois de mais um tropeço na Liga Europa, os Dragões mudam a chave para seguir com a boa campanha no campeonato nacional. A preparação para encarar o Famalicão começou ainda na Holanda, palco do empate contra o Utrecht. Para o jogo de domingo, Francesco Farioli não conta com Nehuén Pérez e Luuk de Jong, mas deve ter Zaidu. O jogador deixou o confronto nos Países Baixos lesionado, mas treinou normalmente no dia seguinte.

FAMALICÃO X PORTO

Campeonato Português – 11ª rodada

Data e horário: 09/11/2025 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Famalicão, Vila Nova de Famalicão (POR)

FAMALICÃO: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Ibrahima Ba, Leo Realpe e Pedro Bondo; Tom Van de Looi e Mathias Amorim; Sorriso, Gustavo Sá e Antoine Joujou; Simon Elisor. Técnico: Hugo Oliveira.

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Francisco Moura; Victor Froholdt, Alan Varela, William Gomes, Rodrigo Mora e Pepe; Samu Omorodion. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

VAR: Vasco Santos