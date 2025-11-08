Diniz evita falar em “terra arrasada” após terceira derrota seguida do Vasco

Após derrota por 3 a 1 para o Juventude, técnico do Vasco minimizou sequência e disse que time entregou gols em São Januário / Crédito: Jogada 10

Depois de um excelente começo de segundo turno, o Vasco chegou a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8), o Cruz-Maltino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 3 a 1 para o Juventude, em pleno São Januário, pela 33ª rodada da competição. Com esta sequência recente da equipe, o Vasco se afastou do sonho da vaga na Copa Libertadores via Brasileirão. Em resumo, o Cruz-Maltino caiu para a 10ª colocação, com 42 pontos, oito pontos atrás do Fluminense, primeiro time no G7 da competição.

Após a partida, no entanto, o técnico Fernando Diniz evitou falar em “terra arrasada” pela sequência de três derrotas. O treinador, aliás, tentou apontar pontos positivos nas últimas três partidas do Vasco, contra São Paulo, Botafogo e Juventude. “A gente tem que ficar triste porque o torcedor não merece isso aí, merece mais. E futebol é assim mesmo: é tudo rápido. Estamos falando de uma semana. Não podemos falar de terra arrasada porque é uma semana, três jogos. Foram diferentes. Contra o São Paulo, jogamos bem a maior parte do jogo, mas precisa vencer, não adianta só jogar bem, tem que traduzir em vitória. Contra o Botafogo, fomos muito mal, acertamos quase nada, faltou muita coisa. E, hoje, jogamos bem até tomar o primeiro gol, com 37 minutos do primeiro tempo”, disse Fernando Diniz, em coletiva. Apesar de rechaçar a ideia de “terra arrasada” e sempre evitar fazer críticas aos seus jogadores, Diniz citou dois erros do Vasco que foram determinantes para a virada do Juventude. De acordo com o treinador, os dois primeiros gols do time visitante saíram de erros da sua equipe. “Fizemos o primeiro gol, podíamos ter feito o segundo e terceiro. Aí tomou o gol, depois o segundo poucos minutos depois, com duas falhas totalmente evitáveis. No primeiro, a bola estava no nosso pé, fazemos um passe forçado sem nenhuma necessidade. A gente tinha sete jogadores, contra três e tomamos o gol. O segundo gol não tem sentido nenhum sair com a bola por dentro, com o time todo desorganizado no campo. No segundo tempo, eles baixaram bastante a linha, tivemos dificuldade para criar e cedemos contra-ataque”, afirmou Diniz.

Diniz tenta explicar sequência do Vasco Em resumo, para tentar explicar a sequência de três derrotas do Vasco, o Fernando Diniz citou o momento do clube e chegou a dizer que a equipe “está aprendendo a jogar bem” e “a ser um time grande”. “O porquê a gente tem que descobrir. Se eu soubesse todos os porquês, teria vencido os três jogos. A gente vai falar aqui e especular, mas não sabe exatamente nem por que ganha nem por que perde. Acho que, contra o Botafogo, fizemos um jogo muito desconcentrado, isso é uma coisa que pesou. Treinamos de um jeito, jogamos de outro, completamente. E a gente sabia que tinha que fazer gol no Botafogo, porque fizemos os dois jogos da Copa do Brasil e não tinha muita mudança no que tínhamos preparado para o jogo. A aplicação que foi completamente diferente. “Ah, uma coisa que você acha que faltou”? Nível de concentração foi extremamente baixo, que nos custou uma derrota extremamente merecida”, disse Diniz. “No jogo contra o São Paulo e hoje, é diferente explicar o jogo. O time está aprendendo a jogar bem e tá aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que houve, esse é o terceiro ou quarto momento na competição em que flutuamos para baixo. Temos que aprender agora como aprendemos das outras vezes, e voltar a subir”, completou o treinador.