De virada, Vasco perde para o Juventude e deixa São Januário sob protestos

De virada, Vasco perde para o Juventude e deixa São Januário sob protestosVasco sai na frente, mas leva virada ainda no primeiro tempo, perde por 3 a 1, e chega a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro
O Vasco até saiu na frente, mas levou a virada por 3 a 1 do Juventude, em pleno São Januário, neste sábado (8), e chegou a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 33ª rodada da competição, o Cru-Maltino pressionou o time gaúcho e marcou com Rayan, mas, com direito a lei do ex, acabou derrotado com gols de Marcelo Hermes e Nenê, que não comemorou o seu tento, e Ewerthon.
Com o resultado deste sábado, o Vasco parou nos 42 pontos e caiu para a 10ª colocação, cada vez mais distante do sonho da vaga na Copa Libertadores. Já o Juventude chegou aos 32 pontos, segue em 18º, mas, agora, está apenas dois pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Agora, Vasco e Juventude só voltam a campo após a Data Fifa. O Cruz-Maltino visita o Grêmio, em 19 de novembro, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, o Juventude recebe o Cruzeiro, às 16h (horário de Brasília).
Vasco pressiona e sai na frente
Como era de se esperar, jogando em São Januário, o Vasco iniciou a partida pressionando o Juventude. Com menos de dois minutos, o Cruz-Maltino teve a primeira chance com Coutinho, após passe de Rayan, mas o meia finalizou para a fora. O time da casa, no entanto, tinha a bola, cercava a área do Juventude, mas pouco conseguia fazer.
Mas, quando o Juventude começava a equilibrar o jogo, o Vasco conseguiu abrir o placar. Aos 25′, Coutinho lançou Piton e o lateral-esquerdo cruzou para Rayan. O garoto mandou de cabeça, Jandrei chegou a espalmar, mas a bola parou no fundo da rede. O assistente assinalou impedido de Piton no começo da jogada, mas o VAR confirmou o gol do Vasco.
Juventude vira em sete minutos
Após o Vasco abrir o placar, o jogo parecia controlado pelo time de Fernando Diniz. Mas o Juventude conseguiu se aproveitar de falhas defensivas do time da casa para virar o placar ainda antes do intervalo e em um período de sete minutos. Primeiro, aos 38′, Gabriel Taliari recebeu a bola e meio a três defensores do Vasco e conseguiu carregar até a linha de fundo. O atacante cruzou e Marcelo Hermes mandou de primeira para as redes, empatando com um belo gol.
O Juventude melhorou na partida e passou a ter chances em contra-ataques. Mas foi em uma falha na saída de bola do Vasco em que o Jaconero virou a partida. Aos 45′, Léo Jardim saiu com Nuno Moreira pressionado, Jadson roubou a bola e tocou para Nenê. O ex-Vasco driblou Hugo Moura e finalizou na saída de Léo Jardim.
Vasco tenta pressionar, mas Juventude é mais perigoso
Após o intervalo, o Vasco tentou voltar a pressionar o Juventude, mas, mais uma vez, não teve eficiência e pouco conseguiu criar. Contra um time bem postado defensivamente, o Cruz-Maltino cercou a área adversária, mas não conseguia infiltrações e abusava dos cruzamentos.
Por outro lado, o Juventude, quando conseguia chegar ao ataque, levava mais perigo ao gol de Léo Jardim. O time visitante teve chances de ampliar, mas Nenê parou em Léo Jardim em cobrança de falta e, na melhor chance do time gaúcho, Mandaca aproveitou desvio em cruzamento e finalizou de primeira, mas mandou no travessão.
Expulsão e gol no fim
Se o clima já era ruim em São Januário, ficou ainda pior nos minutos finais da partida. Aos 42′, o lateral-direito Paulo Henrique foi expulso por falta por trás em Taliari. Pouco depois, aos 45′, ainda deu tempo para o Juventude fazer mais um. Em contra-ataque, Giovanny achou Ewerthon livre na área e o lateral-direito só empurrou para as redes.
O terceiro gol do Juventude iniciou uma série de protestos em São Januário. Os torcedores do Vasco cantaram “time sem vergonha” e gritaram “olé” enquanto o Juventude tocava a bola. No apito final, muitas vaias e alguns gritos de “burro” para Fernando Diniz.
Gritos de “time sem vergonha” nas arquibancadas de São Januário. Vasco 1 x 3 Juventude. pic.twitter.com/aqHzcn1Dx3
— Gabriel Rodrigues (@gabrielcsr) November 8, 2025
VASCO 1 X 3 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 08/11/2025 (sábado), às 18h (horário de Brasília)
Público pagante: 19.608
Renda: R$ 1.285.598,00
Gols: Rayan, 26’/1ºT (1-0), Marcelo Hermes, 38’/1ºT (1-1), Nenê, 45’/11ºT (1-2), Ewerthon, 45’/2ºT (1-3)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (GB, 32’/2ºT), Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez, 32’/2ºT); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê, Intervalo) e Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti, 24’/2ºT), Nuno Moreira (Matheus França, 13’/2ºT) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo, 29’/1ºT); Igor Formiga, Caíque (Jadson, 25’/1ºT), Daniel Peixoto (Giovanny, 24’/2ºT), Nenê (Ewerthon, 24’/2ºT) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Mandaca, Intervalo) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Cuesta e Coutinho (VAS), Igor Formiga, Nenê, Gabriel Taliari e Rodrigo Sam (JUV)
Cartões Vermelhos: Paulo Henrique (VASCO, aos 42′ do 2ºT)
