De virada, Vasco perde para o Juventude e deixa São Januário sob protestos

Vasco sai na frente, mas leva virada ainda no primeiro tempo, perde por 3 a 1, e chega a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Vasco até saiu na frente, mas levou a virada por 3 a 1 do Juventude, em pleno São Januário, neste sábado (8), e chegou a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 33ª rodada da competição, o Cru-Maltino pressionou o time gaúcho e marcou com Rayan, mas, com direito a lei do ex, acabou derrotado com gols de Marcelo Hermes e Nenê, que não comemorou o seu tento, e Ewerthon. Com o resultado deste sábado, o Vasco parou nos 42 pontos e caiu para a 10ª colocação, cada vez mais distante do sonho da vaga na Copa Libertadores. Já o Juventude chegou aos 32 pontos, segue em 18º, mas, agora, está apenas dois pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Agora, Vasco e Juventude só voltam a campo após a Data Fifa. O Cruz-Maltino visita o Grêmio, em 19 de novembro, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, o Juventude recebe o Cruzeiro, às 16h (horário de Brasília). Vasco pressiona e sai na frente

Como era de se esperar, jogando em São Januário, o Vasco iniciou a partida pressionando o Juventude. Com menos de dois minutos, o Cruz-Maltino teve a primeira chance com Coutinho, após passe de Rayan, mas o meia finalizou para a fora. O time da casa, no entanto, tinha a bola, cercava a área do Juventude, mas pouco conseguia fazer. Mas, quando o Juventude começava a equilibrar o jogo, o Vasco conseguiu abrir o placar. Aos 25′, Coutinho lançou Piton e o lateral-esquerdo cruzou para Rayan. O garoto mandou de cabeça, Jandrei chegou a espalmar, mas a bola parou no fundo da rede. O assistente assinalou impedido de Piton no começo da jogada, mas o VAR confirmou o gol do Vasco. Juventude vira em sete minutos

Após o Vasco abrir o placar, o jogo parecia controlado pelo time de Fernando Diniz. Mas o Juventude conseguiu se aproveitar de falhas defensivas do time da casa para virar o placar ainda antes do intervalo e em um período de sete minutos. Primeiro, aos 38′, Gabriel Taliari recebeu a bola e meio a três defensores do Vasco e conseguiu carregar até a linha de fundo. O atacante cruzou e Marcelo Hermes mandou de primeira para as redes, empatando com um belo gol.

O Juventude melhorou na partida e passou a ter chances em contra-ataques. Mas foi em uma falha na saída de bola do Vasco em que o Jaconero virou a partida. Aos 45′, Léo Jardim saiu com Nuno Moreira pressionado, Jadson roubou a bola e tocou para Nenê. O ex-Vasco driblou Hugo Moura e finalizou na saída de Léo Jardim. Vasco tenta pressionar, mas Juventude é mais perigoso

Após o intervalo, o Vasco tentou voltar a pressionar o Juventude, mas, mais uma vez, não teve eficiência e pouco conseguiu criar. Contra um time bem postado defensivamente, o Cruz-Maltino cercou a área adversária, mas não conseguia infiltrações e abusava dos cruzamentos. Por outro lado, o Juventude, quando conseguia chegar ao ataque, levava mais perigo ao gol de Léo Jardim. O time visitante teve chances de ampliar, mas Nenê parou em Léo Jardim em cobrança de falta e, na melhor chance do time gaúcho, Mandaca aproveitou desvio em cruzamento e finalizou de primeira, mas mandou no travessão.

Expulsão e gol no fim

Se o clima já era ruim em São Januário, ficou ainda pior nos minutos finais da partida. Aos 42′, o lateral-direito Paulo Henrique foi expulso por falta por trás em Taliari. Pouco depois, aos 45′, ainda deu tempo para o Juventude fazer mais um. Em contra-ataque, Giovanny achou Ewerthon livre na área e o lateral-direito só empurrou para as redes. O terceiro gol do Juventude iniciou uma série de protestos em São Januário. Os torcedores do Vasco cantaram “time sem vergonha” e gritaram “olé” enquanto o Juventude tocava a bola. No apito final, muitas vaias e alguns gritos de “burro” para Fernando Diniz. Gritos de “time sem vergonha” nas arquibancadas de São Januário. Vasco 1 x 3 Juventude. pic.twitter.com/aqHzcn1Dx3

— Gabriel Rodrigues (@gabrielcsr) November 8, 2025