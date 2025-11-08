Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes da parte de cima na tabela medem forças neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Na luta pela classificação para Libertadores 2026, Cruzeiro e Fluminense fazem duelo neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 63 pontos, e pode cravar vaga na competição continental nesta rodada. Já o Tricolor está na sétima posição, com 50, entrou de vez pela vaga e quer melhorar o desempenho fora de casa. O Cruzeiro conta com um favor como mandante no Campeonato Brasileiro. A Raposa, afinal, venceu 12 jogos, empatou dois e perdeu apenas dois. A chance de vitória é alta. Além disso, o Tricolor tem um desempenho bem ruim fora de casa, com só três vitórias, o que corresponde um aproveitamento de 19%.

Onde assistir A partida entre Cruzeiro e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão da Globo e Premiere. Como chega o Cruzeiro Na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode carimbar a vaga para a próxima Copa Libertadores já neste domingo. Ao menos, na fase preliminar da competição continental. Para isso, a Raposa precisa de uma vitória o Fluminense, no Mineirão. Caso empate, o time mineiro dependeria de um tropeço do São Paulo contra o Red Bull Bragantino para já garantir a vaga na próxima Libertadores. Mas o técnico Leonardo Jardim tem um problema importante para escalar o time neste domingo. Afinal, o treinador não conta com o volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que o meia Eduardo ganhe a vaga no time titular. Além disso, Jardim também segue sem contar com Matheus Henrique, Wanderson e Marquinhos, que seguem em recuperação de lesões. Como chega o Fluminense Do outro lado, o Fluminense aumentou as chances de classificação para Libertadores após vitória sobre o Mirassol, no Maracanã. O time está apenas dois pontos do Bahia, quinto colocado, e a seis do G4 do Brasileirão. Uma vitória colocaria o Tricolor em ótima situação para garantir a vaga via campeonato. No entanto, além do Cruzeiro, o clube carioca terá de enfrentar outro obstáculo: a campanha fora de casa. Afinal, são nove derrotas longe do Rio de Janeiro.