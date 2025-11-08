Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes da parte de cima na tabela medem forças neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na luta pela classificação para Libertadores 2026, Cruzeiro e Fluminense fazem duelo neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 63 pontos, e pode cravar vaga na competição continental nesta rodada. Já o Tricolor está na sétima posição, com 50, entrou de vez pela vaga e quer melhorar o desempenho fora de casa.

O Cruzeiro conta com um favor como mandante no Campeonato Brasileiro. A Raposa, afinal, venceu 12 jogos, empatou dois e perdeu apenas dois. A chance de vitória é alta. Além disso, o Tricolor tem um desempenho bem ruim fora de casa, com só três vitórias, o que corresponde um aproveitamento de 19%.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão da Globo e Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode carimbar a vaga para a próxima Copa Libertadores já neste domingo. Ao menos, na fase preliminar da competição continental. Para isso, a Raposa precisa de uma vitória o Fluminense, no Mineirão. Caso empate, o time mineiro dependeria de um tropeço do São Paulo contra o Red Bull Bragantino para já garantir a vaga na próxima Libertadores.

Mas o técnico Leonardo Jardim tem um problema importante para escalar o time neste domingo. Afinal, o treinador não conta com o volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que o meia Eduardo ganhe a vaga no time titular. Além disso, Jardim também segue sem contar com Matheus Henrique, Wanderson e Marquinhos, que seguem em recuperação de lesões.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense aumentou as chances de classificação para Libertadores após vitória sobre o Mirassol, no Maracanã. O time está apenas dois pontos do Bahia, quinto colocado, e a seis do G4 do Brasileirão. Uma vitória colocaria o Tricolor em ótima situação para garantir a vaga via campeonato. No entanto, além do Cruzeiro, o clube carioca terá de enfrentar outro obstáculo: a campanha fora de casa. Afinal, são nove derrotas longe do Rio de Janeiro.

Para dentro de campo, o técnico Luis Zubeldía terá de fazer mudanças no meio-campo. O volante Martinelli cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, Bernal deve assumir a titularidade na posição, mas Nonato também é uma opção. Além disso, John Kennedy também pode retornar ao time no lugar de Everaldo. Após suspensão contra o Mirassol, Ignácio fica à disposição. Germán Cano e Ganso, por sua vez, seguem fora.

CRUZEIRO x FLUMINENSE

33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 9/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Wagner Reway (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar