Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes da parte de cima na tabela medem forças neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão
Na luta pela classificação para Libertadores 2026, Cruzeiro e Fluminense fazem duelo neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 63 pontos, e pode cravar vaga na competição continental nesta rodada. Já o Tricolor está na sétima posição, com 50, entrou de vez pela vaga e quer melhorar o desempenho fora de casa.
O Cruzeiro conta com um favor como mandante no Campeonato Brasileiro. A Raposa, afinal, venceu 12 jogos, empatou dois e perdeu apenas dois. A chance de vitória é alta. Além disso, o Tricolor tem um desempenho bem ruim fora de casa, com só três vitórias, o que corresponde um aproveitamento de 19%.
Onde assistir
A partida entre Cruzeiro e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão da Globo e Premiere.
Como chega o Cruzeiro
Na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode carimbar a vaga para a próxima Copa Libertadores já neste domingo. Ao menos, na fase preliminar da competição continental. Para isso, a Raposa precisa de uma vitória o Fluminense, no Mineirão. Caso empate, o time mineiro dependeria de um tropeço do São Paulo contra o Red Bull Bragantino para já garantir a vaga na próxima Libertadores.
Mas o técnico Leonardo Jardim tem um problema importante para escalar o time neste domingo. Afinal, o treinador não conta com o volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que o meia Eduardo ganhe a vaga no time titular. Além disso, Jardim também segue sem contar com Matheus Henrique, Wanderson e Marquinhos, que seguem em recuperação de lesões.
Como chega o Fluminense
Do outro lado, o Fluminense aumentou as chances de classificação para Libertadores após vitória sobre o Mirassol, no Maracanã. O time está apenas dois pontos do Bahia, quinto colocado, e a seis do G4 do Brasileirão. Uma vitória colocaria o Tricolor em ótima situação para garantir a vaga via campeonato. No entanto, além do Cruzeiro, o clube carioca terá de enfrentar outro obstáculo: a campanha fora de casa. Afinal, são nove derrotas longe do Rio de Janeiro.
Para dentro de campo, o técnico Luis Zubeldía terá de fazer mudanças no meio-campo. O volante Martinelli cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, Bernal deve assumir a titularidade na posição, mas Nonato também é uma opção. Além disso, John Kennedy também pode retornar ao time no lugar de Everaldo. Após suspensão contra o Mirassol, Ignácio fica à disposição. Germán Cano e Ganso, por sua vez, seguem fora.
CRUZEIRO x FLUMINENSE
33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 9/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Wagner Reway (SC)