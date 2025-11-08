Cristiano Ronaldo marca mais um a caminho do milésimo, e Al-Nassr se isola na liderança da Liga Saudita

Cristiano Ronaldo marca mais um a caminho do milésimo, e Al-Nassr se isola na liderança da Liga SauditaCraque português faz o 953º gol de sua carreira no triunfo por 3 a 1 sobre o Neom, pela oitava rodada; Ângelo e João Félix também marcam
Cristiano Ronaldo segue a passos largos rumo ao milésimo gol da carreira. Neste sábado (8), ele anotou de pênalti o segundo tento do Al-Nassr na vitória por 3 a 1 sobre o Neom SC pela oitava rodada da Liga Saudita. Assim, o craque chegou ao seu 953º gol. O brasileiro Angelo e o português João Félix também anotaram para os visitantes, enquanto Ahmed Abdu descontou para o time da casa.
Com 13 gols na temporada (oito pelo Al Nassr e cinco pela seleção nacional) e duas assistências, CR7 está, portanto, a 47 gols de alcançar a marca histórica.
O jogo disputado no no King Khalid Sports City também teve uma expulsão: Luciano Rodríguez, do Neom, recebeu cartão vermelho aos 11 minutos da etpaa final, o que facilitou ainda mais para os comandados do técnico Jorge Jesus.
O resultado mantém o time de Riade com 100% de aproveitamento na competição. Lidera com 24 pontos, três a mais que o Al Taawon. O próximo compromisso do Al-Nassr será no domingo (16), às 14h30 (de Brasília), contra o Al-Khaleej, pela nona rodada da Liga Saudita.
