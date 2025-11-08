Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo diz que fica no São Paulo em 2026 e promete “muito trabalho” após derrota

Técnico argentino garante que cumprirá contrato e admite que o time precisa evoluir em diversos aspectos, inclusive na parte física
O técnico Hernán Crespo confirmou na noite deste sábado (08/11) que seguirá no comando do São Paulo para a próxima temporada. Após a derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o argentino afirmou que tem contrato vigente e que ainda há muito trabalho a ser feito no clube.

“Eu vou ficar. A gente vai ficar. Temos muito trabalho para fazer, precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho contrato e vamos tentar um ano mais”, declarou Crespo, encerrando as especulações sobre uma possível saída.

A fala contrasta com o tom de incerteza demonstrado dias antes, quando o treinador, após a vitória sobre o Bahia, havia dito não saber se continuaria no cargo.

Durante a entrevista, Crespo também analisou o desempenho irregular da equipe nas últimas rodadas. Ele elogiou a atuação diante do Flamengo, mas lamentou a falta de criatividade contra o Bragantino.

“Acho que hoje saímos com uma derrota, mas um empate 0 a 0 estaria bem. Não criamos, não jogamos do jeito que sabemos jogar, não tivemos o que o jogo precisava. Não sei o porquê disso”, avaliou.

Crespo lamenta muitas lesões no clube

O treinador ainda comentou sobre o número elevado de problemas físicos no elenco tricolor, que vem sofrendo com lesões ao longo da temporada.

“Mais grave que o departamento médico, todos somos culpados por situações assim. É algo que acontece há muitos anos e temos que resolver. Não há um culpado só. Todos tentamos fazer o melhor, mas temos que ir com calma e ver onde podemos melhorar”, destacou.

Crespo também explicou a substituição de Lucas no intervalo, justificando a decisão por uma questão tática.

“A ideia era tentar criar um quadrado no meio para colocar Luciano por ali. Ferreira está no momento dele, faltava profundidade por característica, e por isso escolhi o Tapia no segundo tempo”, disse.

A situação do São Paulo no Brasileiro

Assim, com 45 pontos, o São Paulo segue na luta por uma vaga na próxima Libertadores, cinco atrás do Fluminense, sétimo colocado. O time volta a campo no dia 20 de novembro, após a Data Fifa, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

