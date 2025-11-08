Crespo diz que fica no São Paulo em 2026 e promete “muito trabalho” após derrota

Técnico argentino garante que cumprirá contrato e admite que o time precisa evoluir em diversos aspectos, inclusive na parte física / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo confirmou na noite deste sábado (08/11) que seguirá no comando do São Paulo para a próxima temporada. Após a derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o argentino afirmou que tem contrato vigente e que ainda há muito trabalho a ser feito no clube. “Eu vou ficar. A gente vai ficar. Temos muito trabalho para fazer, precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho contrato e vamos tentar um ano mais”, declarou Crespo, encerrando as especulações sobre uma possível saída.

A fala contrasta com o tom de incerteza demonstrado dias antes, quando o treinador, após a vitória sobre o Bahia, havia dito não saber se continuaria no cargo. Durante a entrevista, Crespo também analisou o desempenho irregular da equipe nas últimas rodadas. Ele elogiou a atuação diante do Flamengo, mas lamentou a falta de criatividade contra o Bragantino. “Acho que hoje saímos com uma derrota, mas um empate 0 a 0 estaria bem. Não criamos, não jogamos do jeito que sabemos jogar, não tivemos o que o jogo precisava. Não sei o porquê disso”, avaliou. Crespo lamenta muitas lesões no clube O treinador ainda comentou sobre o número elevado de problemas físicos no elenco tricolor, que vem sofrendo com lesões ao longo da temporada.

“Mais grave que o departamento médico, todos somos culpados por situações assim. É algo que acontece há muitos anos e temos que resolver. Não há um culpado só. Todos tentamos fazer o melhor, mas temos que ir com calma e ver onde podemos melhorar”, destacou. Crespo também explicou a substituição de Lucas no intervalo, justificando a decisão por uma questão tática. “A ideia era tentar criar um quadrado no meio para colocar Luciano por ali. Ferreira está no momento dele, faltava profundidade por característica, e por isso escolhi o Tapia no segundo tempo”, disse.