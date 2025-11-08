Corinthians x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Ceará neste domingo (09/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão viu sua sequência de três vitórias seguidas acabar após a derrota para o RB Bragantino, fora de casa, em seu último compromisso. Agora, a equipe tenta voltar a vencer para se aproximar do G7. Por outro lado, o Vozão vem de um empate heroico contra o rival Fortaleza na última partida e agora busca o triunfo fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, 10° colocado na tabela com 42 pontos, viu sua sequência positiva se encerrar após perder para o RB Bragantino por 2 a 1, fora de casa. Assim, não conseguiu se aproximar do G7 e da zona de classificação para a próxima Libertadores. Além disso, para a partida contra o Ceará, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques. Afinal, Charles e José Martínez foram expulsos contra o Massa Bruta e estão fora. Carrillo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também não enfrenta o Vozão. Já o volante Raniele, substituído no primeiro tempo por conta de dores musculares, deve seguir no departamento médico. Em contrapartida, Rodrigo Garro, que deixou o embate em Bragança Paulista reclamando de uma contusão, treinou normalmente e deve ir para o jogo.

Como chega o Ceará

Já o Vozão conseguiu um empate heroico nos últimos minutos do clássico contra o Fortaleza e chegou a sua segunda partida sem derrota na competição. Contudo, a equipe está na 13° posição, com 39 pontos, seis a mais que o Santos, primeiro time dentro do Z4. Para esta partida, o técnico Léo Condé não poderá contar com o meia Vina, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Leão do Pici e está fora. Além disso, o artilheiro do Ceará na temporada, Pedro Raul, ainda é dúvida. Isso porque o centroavante está emprestado justamente pelo Corinthians e, se quiser disputar a partida, o clube cearense precisará pagar uma multa ao Timão.

CORINTHIANS X CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data e horário: 09/11/2025 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul (Aylon). Técnico: Léo Condé.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

VAR: A definir

