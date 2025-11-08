Conmebol libera festas de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores

“Com propósito de aproximar a festa do futebol sul-americano a cada um dos países do continente, a Conmebol informa que está autorizada a exibição pública dos seguintes encontros (finais da Libertadores e Sul-Americana) nas sedes de cada um dos clubes finalistas”, divulgou a entidade sul-americana.

A Conmebol autorizou Flamengo e Palmeiras realizarem eventos de exibição pública na final da Libertadores. Dessa forma, a medida busca aproximar o jogo dos torcedores, já a decisão continental ocorrerá em outro país. As festas, portanto, serão realizadas nas sedes de cada finalista.

A medida também vale para o Atlético na final da Sul-Americana. Afinal, o Galo decide o título contra o Lanús, da Argentina, no dia 22, às 17h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A Conmebol entende que uma viagem internacional custa caro e muitos torcedores não estarão presente.

Já a final da Libertadores acontecerá no dia 29, às 18h, em Lima, no Peru. No mesmo palco onde o Flamengo conquistou a Libertadores em 2019, sobre o River Plate, da Argentina. Aliás, será a segunda vez que Flamengo e Palmeiras vão decidir o título da competição continental. Afinal, a final aconteceu em 2021, quando o Alviverde levou a melhor.

