Com um a mais desde o início do 1º tempo, Remo só empata fora

Com um a mais desde o início do 1º tempo, Remo só empata foraBeque que estava na mira do Botafogo marca contra e livra o Remo de derrota para o Novorizontino
O Remo não soube aproveitar a vantagem numérica e só ficou no empate com o Novorizontino por 1 a 1, neste sábado (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior paulista. O prélio foi válido pela rodada 36 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.
Os paraenses, com o resultado, ficam na vice-liderança do certame, com 59 pontos. O Novorizontino, por sua vez, está em quinto lugar, com 57.
Na próxima jornada, no dia 15, o Remo segue em tournée e visita o Avaí. O Novorizontino sai de São Paulo e visita o Goiás, no dia 16, na Serrinha.
Waguininho, aos nove minutos, inaugurou o score para os paulistas. A fera, porém, seria expulsa, aos 16. O Remo pressionou. No entanto, só chegou às redes aos 16 da segunda etapa, quando Dantas marcou contra. Curiosamente, o vilão do Novorizontino esteve na mira do Botafogo na última janela de transferências. O Novorizontino, contudo, fez jogo duro e não topou ceder o beque ao Mais Tradicional.
