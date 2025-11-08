Com um a mais desde o início do 1º tempo, Remo só empata fora

Beque que estava na mira do Botafogo marca contra e livra o Remo de derrota para o Novorizontino / Crédito: Jogada 10

O Remo não soube aproveitar a vantagem numérica e só ficou no empate com o Novorizontino por 1 a 1, neste sábado (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior paulista. O prélio foi válido pela rodada 36 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paraenses, com o resultado, ficam na vice-liderança do certame, com 59 pontos. O Novorizontino, por sua vez, está em quinto lugar, com 57.