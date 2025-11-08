Com Paquetá titular, West Ham vence Burnley em duelo direto contra o rebaixamento

Hammers fazem 3 a 2, de virada, no Olímpico de Londres, e alcançam os mesmos dez pontos do rival; contudo, levam desvantagem no saldo de gols

Só a vitória interessava ao West Ham no confronto direto contra o Burnley na batalha para fugir do rebaixamento. E ela veio com fortes emoções, de virada. Com Paquetá titular, o time da casa venceu por 3 a 2 neste sábado (8), no Olímpico de Londres. Wilson, Soucek e Walker-Peters garantiram o importante triunfo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Flemming e Cullen anotaram para os visitantes.

Com o triunfo em seus domínios, os comandados do técnico Nuno Espírito Santo alcançam os mesmos dez pontos do rival, mas ainda não escapam do Z3, na 18ª colocação. isso porque levam desvantagem no saldo de gols (-8 a -10). O Burnley, por outro lado, precisa abrir os olhos. Afinal, aparece logo acima, em 17º na tabela.