Com Paquetá titular, West Ham vence Burnley em duelo direto contra o rebaixamento

Com Paquetá titular, West Ham vence Burnley em duelo direto contra o rebaixamentoHammers fazem 3 a 2, de virada, no Olímpico de Londres, e alcançam os mesmos dez pontos do rival; contudo, levam desvantagem no saldo de gols
Só a vitória interessava ao West Ham no confronto direto contra o Burnley na batalha para fugir do rebaixamento. E ela veio com fortes emoções, de virada. Com Paquetá titular, o time da casa venceu por 3 a 2 neste sábado (8), no Olímpico de Londres. Wilson, Soucek e Walker-Peters garantiram o importante triunfo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Flemming e Cullen anotaram para os visitantes.
Com o triunfo em seus domínios, os comandados do técnico Nuno Espírito Santo alcançam os mesmos dez pontos do rival, mas ainda não escapam do Z3, na 18ª colocação. isso porque levam desvantagem no saldo de gols (-8 a -10). O Burnley, por outro lado, precisa abrir os olhos. Afinal, aparece logo acima, em 17º na tabela.
Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (15). Enquanto os Hammers visitam o Bournemouth às 12h30, o Burnley tem uma pedreira pela frente: recebe o Chelsea às 9h30. Ambos os horários são de Brasília.
Jogos da 11ª rodada:
Sábado (8/11)
Tottenham 2×2 Manchester United
Everton 2×0 Fulham
West Ham 3×2 Burnley
Sunderland x Arsenal – 14h30
Chelsea x Wolverhampton – 17h
Domingo (9/11)
Crystal Palace x Brighton – 11h
Aston Villa x Bournemouth – 11h
Brentford x Newcastle – 11h
Nottingham Forest x Leeds – 11h
Manchester City x Liverpool – 13h30
