Com gol polêmico, Sporting marca no fim e vence o Santa Clara

Logo com cinco minutos de jogo, Wendell cruzou na cabeça de Vinicius Lopes que fez 1 a 0 para o Santa Clara. O Sporting, atrás do placar e brigando pela liderança, saiu para o ataque em busca do empate. A igualdade saiu ainda no primeiro tempo com Pedro Gonçalves, também em uma cabeçada indefensável para o goleiro adversário.

O Sporting conseguiu mais uma vitória no Campeonato Português, ao vencer o Santa Clara por 2 a 1, fora de casa, neste sábado (08/11), pela 11° rodada da competição. A partida, entretanto, ficou marcada pelas três expulsões e um erro claro a favor dos visitantes, que decretou a vitória dos Leões nos minutos finais.

Na etapa final, os Leões aumentaram a pressão pela virada, mas pecaram várias vezes na hora de finalizar. Contudo, a emoção e a grande polêmica do embate aconteceria apenas nos acréscimos. Primeiro, Maxi Araújo recebeu o vermelho aos 46, deixando os atuais campeões com um a menos. Contudo, dois minutos depois, Geovany Quenda buscou um cruzamento para dentro da área, mas bateu na bola de forma bisonha, mas tão bisonha que o juiz concedeu escanteio para o Sporting de forma equivocada. Na cobrança, Hjulmand subiu mais que todo mundo e garantiu a virada da equipe alviverde.

O gol gerou muita revolta dos donos da casa que reclamaram muito do lance de origem, já que não teria sido escanteio. Adriano Firmino acabou sendo expulso pelo Santa Clara e, um minuto depois, Sidney Lima cometeu uma falta, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente o vermelho. Assim, o Sporting, de forma bastante polêmica, conseguiu mais três pontos na competição.

Sporting na briga pela liderança

Com o resultado, o Sporting segue na segunda colocação com 28 pontos, mesma pontuação do Porto, mas com um jogo a mais. Já o Santa Clara se manteve na 12° colocação, com 11 pontos somados.

