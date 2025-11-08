Chelsea vence o lanterna e assume a vice-liderança inglesa

Chelsea vence o lanterna e assume a vice-liderança inglesaApós ver o Wolverhampton segurar o empate no primeiro tempo, time londrino faz 3 a 0 em casa. João Pedro e Estêvão se destacam
Depois de um primeiro tempo em que pressionou, mas não marcou, o Chelsea foi eficaz no segundo tempo e bateu o Wolverhampton por 3 a 0. Resultado previsível diante de um rival que é o lanterna da competição e que estava jogando na casa dos Blues, Stamford Bridge. Gusto abriu o placar e o brasileiro João Pedro, em passe de Estêvão, que acabara de entrar, ampliou. Mais tarde, Pedro Neto fez um gol — o do ex-jogador que foi contratado ao Wolves.
O Chelsea vai aos 20 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Arsenal, que tem 22 pontos. O Manchester City, que ainda joga na rodada, tem 19 pontos e pode ultrapassá-lo. O Wolverhampton, com apenas dois pontos em nove rodadas, está afundado na lanterna e é comandado por Jamie Collins, que entrou no lugar de Vítor Pereira, demitido por causa da má campanha.
Como foi a vitória do Chelsea
O Chelsea foi muito superior diante de um rival que apenas se defendia. Mas, no primeiro tempo, seus atacantes não estavam felizes. Enzo Pérez foi o principal articulador das jogadas e, em dois lances de bola parada, quase marcou — uma falta na trave e um escanteio quase em gol olímpico. Também deu o passe para Garnacho perder na cara do gol. Já o brasileiro João Pedro mandou mal na chance que teve.
Veio o segundo tempo, e a retranca do Wolves foi furada aos seis minutos, quando Garnacho cruzou na cabeça de Gusto. Mas o jogo ainda estava em aberto, e o treinador Enzo Maresca colocou Estêvão aos 19. E o brasileiro, no minuto seguinte, nq primeira jogada que fez, encontrou João Pedro livre para fazer o segundo gol do Chelsea. Aí o Wolverhampton caiu nocauteado, levando o terceiro gol aos 27, num contra-ataque em que Garnacho avançou pela esquerda e cruzou para João Pedro (ex-Wolves) tocar para a rede, confirmar a vitória que coloca o Chelsea provisoriamente na vice-liderança.
Jogos da 11ª rodada
Sábado (8/11)
Tottenham 2×2 Manchester United
Everton 2×0 Fulham
West Ham 3×2 Burnley
Sunderland 2×2 Arsenal
Chelsea 3×0 Wolverhampton
Domingo (9/11)
Crystal Palace x Brighton – 11h
Aston Villa x Bournemouth – 11h
Brentford x Newcastle – 11h
Nottingham Forest x Leeds – 11h
Manchester City x Liverpool – 13h30