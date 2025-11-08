Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir e escalações

Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir e escalaçõesTimes se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste domingo (9), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola no Estádio Balaídos, em Vigo, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de vitória em LaLiga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Celta de Vigo
O Celta de Vigo faz uma campanha irregular até o momento, mas atravessa uma boa fase no Campeonato Espanhol. Na 12ª posição, com 13 pontos, o clube está invicto há quatro rodadas e vem de duas vitórias seguidas.
Dessa maneira, o time chega embalado para encarar o Barcelona e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para figurar na parte de cima da tabela.
No entanto, o técnico Claudio Giráldez segue sem poder contar com Williot Swedberg e Javi Rueda, lesionados, enquanto Hugo Álvarez e Ionut Andrei Radu são tratados como dúvidas.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona precisa se recuperar no Campeonato Espanhol após perder o ‘El Clásico’ para o Real Madrid e ver o rival abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O Barça abriu esta 12ª rodada na vice-liderança, com 25 pontos, e vai em busca da segunda vitória seguida em LaLiga para seguir na caça ao líder.
Ao mesmo tempo, o técnico Hansi Flick segue com vários desfalques no elenco. Isto porque Gavi, Marc-André ter Stegen, Raphinha e Pedri, lesionados, não têm condições de jogo. No entanto, existe a expectativa pelos retornos de Joan García e Andrés Christensen.
CELTA DE VIGO X BARCELONA
12ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 09/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Balaídos, em Vigo.
CELTA DE VIGO: Villar; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Zaragoza. Técnico: Claudio Giráldez.
BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde; Casado, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.