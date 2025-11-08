Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir e escalações

Times se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste domingo (9), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola no Estádio Balaídos, em Vigo, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de vitória em LaLiga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé rebate crítica e provoca rapper francês nas redes sociais Como chega o Celta de Vigo O Celta de Vigo faz uma campanha irregular até o momento, mas atravessa uma boa fase no Campeonato Espanhol. Na 12ª posição, com 13 pontos, o clube está invicto há quatro rodadas e vem de duas vitórias seguidas. Dessa maneira, o time chega embalado para encarar o Barcelona e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para figurar na parte de cima da tabela. No entanto, o técnico Claudio Giráldez segue sem poder contar com Williot Swedberg e Javi Rueda, lesionados, enquanto Hugo Álvarez e Ionut Andrei Radu são tratados como dúvidas.

Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barcelona precisa se recuperar no Campeonato Espanhol após perder o ‘El Clásico’ para o Real Madrid e ver o rival abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O Barça abriu esta 12ª rodada na vice-liderança, com 25 pontos, e vai em busca da segunda vitória seguida em LaLiga para seguir na caça ao líder. Ao mesmo tempo, o técnico Hansi Flick segue com vários desfalques no elenco. Isto porque Gavi, Marc-André ter Stegen, Raphinha e Pedri, lesionados, não têm condições de jogo. No entanto, existe a expectativa pelos retornos de Joan García e Andrés Christensen. The future is here. pic.twitter.com/pPyDKIETYu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025 CELTA DE VIGO X BARCELONA 12ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 09/11/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Balaídos, em Vigo.

CELTA DE VIGO: Villar; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Zaragoza. Técnico: Claudio Giráldez.

BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde; Casado, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.