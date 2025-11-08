Carioca Feminino: Fluminense elimina o Botafogo e vai à final

Carioca Feminino: Fluminense elimina o Botafogo e vai à finalTricolor encontra o Flamengo, que despachou o Vasco, na final desta edição do torneio regional
Vai ter Fla-Flu na final desta edição do Campeonato Carioca Feminino. Afinal, neste sábado (8), no Estádio Marcelo Viera, em Xerém, as meninas do Tricolor venceram o Botafogo por 2 a 1 para carimbar o passaporte para a decisão. No primeiro encontro, o score ficou igualado em 1 a 1, no Estádio Nilton Santos.
Gislaine, com uma boa bola parada, inaugurou o placar aos 38 minutos. Raquel, nos acréscimos, ampliou para as Guerreiras e colocou o Mais Tradicional em apuros. No fim da etapa final, Júllia diminuiu para o Botafogo. Mas era tarde demais para buscar o empate. O Fluminense foi melhor em toda a série.
Enquanto o Flu, agora, se prepara para a final, as meninas do Botafogo iniciam a preparação para 2026, quando a equipe volta a disputar a Série A do Brasileirão.
Na outra semifinal, o Flamengo despachou o Vasco com um 3 a 0, também neste sábado (8), na Gávea, estádio do Rubro-Negro.
