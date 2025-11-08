Bruno Gomes lamenta tropeço em um dos melhores jogos do Inter nesta Série A

Lateral se destaca com duas assistências e boa jogadas. Mas reclama da arbitragem e o vacilo que levou o time a apenas empatar com Bahia

Bruno Gomes fez uma partida muito boa no empate em 2 a 2 do Internacional com o Bahia, neste sábado, 8/11, no Beira-Rio. Foi dele as duas ótimas assistências para os gols de Vitinho, além de outras boas jogadas, tanto na defesa quanto no ataque. Saiu como o melhor em campo neste jogo pela 33ª rodada do Brasileirão. E provavelmente confirmou que a posição de titular na lateral direita é dele. Porém, lamentou ceder a igualdade com um gol nos acréscimos. Afinal, somar apenas um ponto em um jogo no qual o time atuou bem grande parte do duelo. Assim, o time está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

“Dentro dos últimos jogos, este foi o nosso melhor. Triste, tínhamos de dar conta e vencer este jogo. Temos a data e o tempo para trabalhar”, disse Bruno Gomes na zona mista.

Mas, ainda em campo, com a cabea quente, ele deu uma alfinetada na arbitragem.Para Bruno Gomes, oito minutos foi muito tempo de acréscimos na etapa final. E foi justamente neste tempo-extra que o Bahia empatou o jogo.

“Não existem oito minutos para esse jogo. Não tem desculpa, juiz erra. A gente não pode deixar escapar um bom resultado na fase em que a gente está. O Inter é um time para brigar lá em cima, e não nessa posição.”