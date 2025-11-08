Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Gomes lamenta tropeço em um dos melhores jogos do Inter nesta Série A

Lateral se destaca com duas assistências e boa jogadas. Mas reclama da arbitragem e o vacilo que levou o time a apenas empatar com Bahia
Bruno Gomes fez uma partida muito boa no empate em 2 a 2 do Internacional com o Bahia, neste sábado, 8/11, no Beira-Rio. Foi dele as duas ótimas assistências para os gols de Vitinho, além de outras boas jogadas, tanto na defesa quanto no ataque. Saiu como o melhor em campo neste jogo pela 33ª rodada do Brasileirão.  E provavelmente confirmou que a posição de titular na lateral direita é dele. Porém, lamentou ceder a igualdade com um gol nos acréscimos. Afinal,  somar apenas um ponto em um jogo no qual o time atuou bem grande parte do duelo. Assim, o time está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

“Dentro dos últimos jogos, este foi o nosso melhor. Triste, tínhamos de dar conta e vencer este jogo. Temos a data e o tempo para trabalhar”, disse Bruno Gomes na zona mista.

Mas, ainda em campo, com a cabea quente, ele deu uma alfinetada na arbitragem.Para Bruno Gomes, oito minutos foi muito tempo de acréscimos na etapa final. E foi justamente neste tempo-extra que o Bahia empatou o jogo.

“Não existem oito minutos para esse jogo. Não tem desculpa, juiz erra. A gente não pode deixar escapar um bom resultado na fase em que a gente está. O Inter é um time para brigar lá em cima, e não nessa posição.”

Internacional de Bruno Gomes a perigo

Com este resultado, o Internacional tem 36 pontos, em 15º lugar. Apenas duas posições e quatro pontos à frente do primeiro dentro do Z4, o Santos. Mas os santistas têm dois jogos a menos do que o Internacional.

