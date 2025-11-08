Brasil vacila no fim e deixa escapar o 3º lugar na Copa do Mundo Feminina Sub-17

Brasil vacila no fim e deixa escapar o 3º lugar na Copa do Mundo Feminina Sub-17Brasileiras perdem para o México nos pênaltis após empate em 1 a 1, mas fecham o Mundial da categoria com a melhor participação na história
Foi por pouco que o Brasil não beliscou uma medalha de bronze na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2025. Neste sábado (8), no Estádio Moulay Abdellah, em Rabat (Marrocos), o México levou a melhor por 3 a 1 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Assim, as brasileiras encerram a competição na quarta colocação.
A Seleção Canarinho carimbou a trave das mexicanas em finalização de Maria na primeira etapa, marcada pelo equilíbrio. Mas o gol veio no segundo tempo, quando Kaylane recebeu assistência de Gaby Pusch e abriu o placar no segundo tempo. Contudo, a equipe não conseguiu segurar a vantagem.
Nos acréscimos, Evelin desviou cruzamento de cabeça e marcou contra, o que forçou a disputa de pênaltis. Foi aí que a goleira Murrieta fez a diferença ao defender duas cobranças e ser, portanto, decisiva para o triunfo das mexicanas.
Apesar da derrota no apagar da luzes, o Brasil encerra sua participação com um feito inédito: o melhor desempenho da história do país no Mundial da categoria, visto que alcançou pela primeira vez as semifinais.
