Brasil ganha concorrência da Alemanha para sediar Mundial de 2029

Austrália também já manifestou o interesse para receber a competição de clubes
O Brasil pode ganhar mais um concorrente na disputa para sediar o Mundial de Clubes em 2029. O novo formato, similar a Copa do Mundo de seleções, estreou neste ano com a edição nos Estados Unidos. Dessa forma, a Fifa já busca um novo destino para receber a competição. De acordo com o jornal “New York Times”, a Alemanha pode entrar na briga.

Veja as últimas notícias do futebol internacional!

Após a edição nos Estados Unidos, a Fifa recebeu manifestações de interesse do Brasil e Austrália. Agora, o primeiro interessado da Europa surgiu na briga. Afinal, a Alemanha, sede da última Eurocopa em 2024, entrou na disputa. Os alemães, aliás, também disputam para sediar a final da Liga dos Campeões em 2028, com a cidade de Munique.

A Fifa vê a competição de clubes, que substituiu a Copa das Confederações no calendário internacional, como um teste para o país-sede da Copa do Mundo. Em 2030, a competição será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos. Contudo, há membros que defendem levar o torneio para a Inglaterra devido à qualidade dos centros de treinamento e estádios.

Além disso, a Fifa já manifestou que pretende manter a competição no hemisfério Norte. Portanto, praticamente excluiu países como Catar e Arábia Saudita, que nos últimos anos se aproximaram da entidade para realizar a Copa do Mundo. O Catar sediou a competição de seleções em 2022, enquanto a Arábia Saudita receberá o torneio em 2034.

O Chelsea, da Inglaterra, conquistou o primeiro Mundial de Clubes em formato similar a Copa do Mundo de seleções. Afinal, o clube inglês venceu o PSG, da França, na decisão.

