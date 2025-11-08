Atlético de Madrid bate Levante e cola no vice-líder Barcelona

Atlético de Madrid bate Levante e cola no vice-líder BarcelonaCom a vitória por 3 a 1 no Metropolitano, Colchoneros alcançam a terceira posição no Campeonato Espanhol
O Atlético de Madrid garantiu uma vitória crucial neste sábado (8), ao bater o Levante por 3 a 1 em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida teve início movimentado, com Adrián marcando contra e abrindo o placar para o Galo. Sánchez empatou para o Levante, mas Griezmann brilhou ao balançar as redes duas vezes, assegurando o triunfo da equipe comandada por Diego Simeone.
Com o resultado no Estádio Metropolitano, os colchoneros sobem para a terceira colocação, agora com os mesmos 25 pontos do vice-líder Barcelona, que ainda joga nesta rodada. O Levante, com nove, é o 17º e pode entrar na zona do rebaixamento.
Após a pausa para a Data Fifa, o Atlético de Madrid retorna aos gramados no dia 23 de novembro, quando enfrenta o Getafe. Já o Levante volta a campo dois dias antes, no dia 21, para encarar o Valencia, também pela competição nacional.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente