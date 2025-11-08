Atlético busca virada mágica em 12 minutos e praticamente rebaixa o Sport

Atlético busca virada mágica em 12 minutos e praticamente rebaixa o SportGalo sai perdendo por 2 a 0, mas busca a vitória após Sampaoli acionar os titulares e praticamente decreta o descenso do Leão no Brasileiro
O Atlético-MG conseguiu uma virada espetacular e venceu o Sport por 4 a 2, neste sábado (08/11), na Ilha do Retiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Léo Pereira. Contudo, em um espaço de 12 minutos, o Galo conseguiu transformar a derrota trágica em uma vitória enorme após Hulk, Alexasander e Rony duas vezes, marcarem e garantirem três pontos importantíssimos para a equipe de Jorge Sampaoli.
Com o resultado, o Atlético-MG assumiu provisoriamente a nona colocação, com 43 pontos e segue vivo na briga pelo G7. Já o Sport está praticamente rebaixado. Na lanterna, com 17 pontos, o Leão pode ter seu descenso decretado caso Santos ou Vitória vença seus compromissos nessa rodada.
Sport sai na frente no primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por bastante equilíbrio e com chances para os dois lados. O Atlético-MG assustou primeiro em um chute na trave de Natanael. Contudo, o Sport foi mais eficiente. Aos 16 minutos, Léo Pereira tabelou com Pablo e chutou na saída de Everson para abrir o placar. O Galo tentou pressionar, mas desperdiçou grandes chances durante o primeiro tempo. Primeiro, Rony saiu na cara do gol e tentou dar um toque por cobertura, mas bateu forte demais na bola e jogou para fora. Depois, Igor Gomes teve a chance de deixar tudo igual, mas parou em grande defesa de Gabriel. Assim, o Leão foi para o intervalo com a vantagem no marcador.
Vem a segunda vitória do Sport em casa?
Atrás do placar, o Atlético-MG voltou mais ofensivo e com o ímpeto maior para a segunda etapa. Logo com um minuto, Dudu teve uma chance de marcar, mas mandou para fora. Depois, Biel apareceu sozinho dentro da área, mas finalizou muito mal e acabou tirando demais da meta. Contudo, assim como no primeiro tempo, o Sport foi mais eficiente. Após boa jogada de Lucas Kal, a bola sobrou para Léo Pereira, que girou bonito e mandou no cantinho de Everson para marcar o segundo dele e o do Leão na partida.
Titulares do Atlético-MG buscam empate…
Atrás do placar, Sampaoli começou a colocar seus titulares em campo para evitar a derrota para o lanterna. E a tática deu resultado imediato. Primeiro, Hulk cobrou uma falta de muito longe, o goleiro Gabriel foi tentar fazer o encaixe da bola, mas acabou tomando um frango gigantesco e o Atlético marcou o primeiro na partida. Na sequência, após linda jogada de Dudu com Gustavo Scarpa, o camisa 10 cruzou na cabeça de Rony, que cabeceou no contrapé e empatou a partida para o Galo.
…E vira a partida em 12 minutos
Contudo, a equipe mineira vinha conseguir buscar a virada na Ilha do Retiro pouco tempo depois. Aos 35 minutos, Dudu cruzou rasteiro, Hulk ajeitou e Alexsander apareceu para finalizar. A bola ainda desviou na marcação e matou o goleiro Gabriel, que não conseguiu fazer a defesa. O quarto tento não demorou muito. Dois minutos depois, Hulk recebeu em velocidade, livre e cruzou para Rony sozinho apenas completar para um gol livre e decretar a virada mágica do Atlético-MG.
SPORT 2X4 ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, Recife, (PE)
Gol: Léo Pereira, 16’/1ºT (1-0); Léo Pereira, 17’/2ºT (2-0); Léo Pereira, 17’/2ºT (2-0); Hulk, 22’/2ºT (2-1); Rony, 24’/2ºT (2-2); Alexsander, 35’/2ºT (2-3); Rony, 37’/2ºT (2-4)
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme, 37’/2ºT), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira, 37’/2ºT) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho, 31’/2ºT), Leo Pereira e Pablo (Ignácio Ramirez, 43’/2ºT). Técnico: César Lucena.
ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Vitor Hugo, Iván Román (Alexsander, 19’/2ºT) e Júnior Alonso; Natanael (Guilherme Arana, intervalo), Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa, 19’/2ºT), Igor Gomes e Caio Paulista (Dudu, intervalo); Biel (Hulk, 15’/2ºT) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Matheus Alexandre (SPO)
