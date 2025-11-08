Athletico vence o Volta Redonda; acesso à Série A está próximo

Furacão, com o 2 a 0, assume o 2º lugar; Voltaço, com a derrota, pode ser rebaixado ainda nesta rodada

Neste sábado, 8/11, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico-PR confirmou seu favoritismo e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, em jogo válido pela 36ª (penúltima) rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão subiu para o segundo lugar da tabela, com 59 pontos, empatado com o Remo, mas levando vantagem no número de vitórias. Assim, o time está muito próximo de confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. Aponta também é paranaense, do Coritiba, com 61 pontos.

Já o Volta Redonda praticamente confirmou seu rebaixamento. Com 34 pontos, a equipe pode chegar, no máximo, a 40. No entanto, o primeiro time fora da zona, o Botafogo-SP, ainda joga nesta segunda-feira contra o Amazonas, outro integrante do G-4. Se o time paulista vencer, o rebaixamento do único representante do Rio de Janeiro na Segundona será matematicamente confirmado.

Os gols do Furacão foram marcados por Julimar e Leozinho, um em cada tempo.

Como o Athletico venceu e pulou para a vice-liderança

O jogo começou com o Volta Redonda assustando, em lances perigosos com Raí e em um gol de Marquinhos, anulado pela arbitragem. Contudo, o Athletico logo impôs sua superioridade técnica e abriu o placar com Julimar, aos 25 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o time paranaense dominou as ações e quase ampliou, mas o placar seguiu 1 a 0 até o intervalo.

No segundo tempo, em um rápido contra-ataque, Vitor Roque observou Leozinho infiltrando e tocou para o atacante ampliar.