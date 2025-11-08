“Todos ladrões”: Abatti Abel volta a apitar após “geladeira”, expulsa treinador e sai escoltado de campo

Árbitro aplica dois cartões vermelhos e anula um gol em Athletic x Ferroviária, pela Série B do Brasileiro

Ao longo da partida, o árbitro distribuiu nove cartões amarelos e dois vermelhos. Um dos expulsos foi o técnico da Ferroviária, Claudinei Oliveira, que, segundo a súmula divulgada pela CBF, teria ofendido a arbitragem de forma agressiva. Conforme relatado por Abatti Abel:

Após mais de um mês afastado por conta de controvérsias no clássico entre São Paulo e Palmeiras , o árbitro Ramon Abatti Abel voltou a atuar na sexta-feira (7), em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O retorno ocorreu na vitória do Athletic por 2 a 1 sobre a Ferroviária, em São João del Rei, e foi recheado de confusão.

“O quarto árbitro me informou que o treinador deslocou-se até ele, e de forma acintosa proferiu as seguintes palavras contra a arbitragem: ‘Vão tomar no c* de vocês. Vocês são todos ladrões'”, escreveu o árbitro.

O outro cartão vermelho também foi aplicado para a Ferroviária quando o atacante Vitor Barreto deu uma entrada com uso excessivo de força. Afinal, as travas da chuteira atingiram o tornozelo do adversário.

A expulsão do treinador da equipe paulista, aliás, ocorreu justamente após esse lance, já nos acréscimos do segundo tempo, quando o placar apontava 1 a 1. A cobrança da falta originada pela jogada resultou no gol da vitória do Athletic. Após o apito final, os jogadores da Ferroviária protestaram bastante, especialmente por conta de um gol anulado antes do início da confusão.

