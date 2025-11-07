Zé Rafael prega união dentro do Santos para evitar rebaixamento

Volante afirmou que todas as partes tem que estar juntas para salvar o Alvinegro e comentou os próximos jogos da equipe

Apesar da situação complicada, o volante Zé Rafael prega a esperança dentro do clube. O jogador recordou a reconstrução que o Alvinegro passa durante o ano e também destacou a dificuldade do jogo dentro do Allianz Parque.

O Santos voltou a ficar em uma situação complicada no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (06), o Peixe perdeu o clássico para o Palmeiras por 2 a 0 e terminou a 32ª rodada da competição na zona de rebaixamento, com 33 pontos, na 17ª posição.

“Eu acho que enquanto houver campeonato, por mais difícil que seja a situação, nós, jogadores, comissão e, principalmente, a torcida devemos acreditar. Se alguém largar, vai ficar ainda mais difícil a nossa luta, que já tem sido difícil desde o início. Ano de reconstrução do clube, processos que estão sendo formados de novo. Hoje, foi um jogo difícil. Fora de casa, contra o Palmeiras, brigando pela liderança, do jeito que a gente se encontra, era difícil. Queríamos pontuar, porque precisamos, mas agora o jogo já foi. Seguir lutando, temos mais um jogo complicado fora”, pontuou em entrevista ao SporTV.

Sequência complicada para o Santos

Porém, apesar do otimismo, o calendário dos próximos jogos torna bem complicada a realidade alvinegra.. O Santos vai encarar o Flamengo, fora de casa, volta a enfrentar o Palmeiras, desta vez na Vila, e joga em casa contra o Mirassol. O volante enfatizou a dificuldade do campeonato como um todo, lembrando dos tropeços do time recentemente dentro de casa.

“Independente do jogo, o campeonato é muito complicado, a gente tem visto isso, não só parte de cima da tabela. Mas os nossos adversários que estão brigando com a gente. Perdemos pontos importantes que farão falta para nós. Foco no que a gente ainda pode produzir. Espero que a gente possa dar uma resposta o quanto antes para sair dessa situação, que não agrada a gente e não merecíamos estar”, lamentou.

Homenagem antes do jogo

Antes da bola rolar, Zé Rafael recebeu uma homenagem do Palmeiras. Afinal, o volante atuou por seis temporadas no clube alviverde. O jogador disse estar feliz com o reconhecimento e a maneira que o Verdão encontrou para encerrar o seu ciclo.