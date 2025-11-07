Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zé Rafael prega união dentro do Santos para evitar rebaixamento

Volante afirmou que todas as partes tem que estar juntas para salvar o Alvinegro e comentou os próximos jogos da equipe
O Santos voltou a ficar em uma situação complicada no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (06), o Peixe perdeu o clássico para o Palmeiras por 2 a 0 e terminou a 32ª rodada da competição na zona de rebaixamento, com 33 pontos, na 17ª posição.

Apesar da situação complicada, o volante Zé Rafael prega a esperança dentro do clube. O jogador recordou a reconstrução que o Alvinegro passa durante o ano e também destacou a dificuldade do jogo dentro do Allianz Parque.

“Eu acho que enquanto houver campeonato, por mais difícil que seja a situação, nós, jogadores, comissão e, principalmente, a torcida devemos acreditar. Se alguém largar, vai ficar ainda mais difícil a nossa luta, que já tem sido difícil desde o início. Ano de reconstrução do clube, processos que estão sendo formados de novo. Hoje, foi um jogo difícil. Fora de casa, contra o Palmeiras, brigando pela liderança, do jeito que a gente se encontra, era difícil. Queríamos pontuar, porque precisamos, mas agora o jogo já foi. Seguir lutando, temos mais um jogo complicado fora”, pontuou em entrevista ao SporTV.

Sequência complicada para o Santos

Porém, apesar do otimismo, o calendário dos próximos jogos torna bem complicada a realidade alvinegra.. O Santos vai encarar o Flamengo, fora de casa, volta a enfrentar o Palmeiras, desta vez na Vila, e joga em casa contra o Mirassol. O volante enfatizou a dificuldade do campeonato como um todo, lembrando dos tropeços do time recentemente dentro de casa.

“Independente do jogo, o campeonato é muito complicado, a gente tem visto isso, não só parte de cima da tabela. Mas os nossos adversários que estão brigando com a gente. Perdemos pontos importantes que farão falta para nós. Foco no que a gente ainda pode produzir. Espero que a gente possa dar uma resposta o quanto antes para sair dessa situação, que não agrada a gente e não merecíamos estar”, lamentou.

Homenagem antes do jogo

Antes da bola rolar, Zé Rafael recebeu uma homenagem do Palmeiras. Afinal, o volante atuou por seis temporadas no clube alviverde. O jogador disse estar feliz com o reconhecimento e a maneira que o Verdão encontrou para encerrar o seu ciclo.

“Fico feliz pela homenagem, devido à saída e ao longo período que tive aqui no clube. Saí de maneira muito rápida, não pude me despedir e encerrar o ciclo. Fico muito feliz por ser reconhecido pelo que eu fiz aqui”, ressaltou.

