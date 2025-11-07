Weverton treina com restrições e avança em recuperação no Palmeiras

Goleiro corre contra o tempo para ficar à disposição dos últimos jogos do Brasileiro e para decisão da Libertadores diante do Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou a treinar nesta sexta-feira (7) na Academia de Futebol após vencer o Santos por 2 a 0, na última quinta, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A equipe se prepara para o duelo contra o Mirassol, às 20h30 (de Brasília) de domingo, pela 33ª rodada, fora de casa. A novidade da reapresentação do elenco foi o goleiro Weverton, que treinou no gramado ainda com algumas restrições. Contudo, ele avançou no processo de recuperação de uma fratura em um dos dedos da mão. Por outro lado, Lucas Evangelista e Paulinho cumpriram cronograma nas dependências do CT.