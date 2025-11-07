Weverton treina com restrições e avança em recuperação no Palmeiras

Weverton treina com restrições e avança em recuperação no PalmeirasGoleiro corre contra o tempo para ficar à disposição dos últimos jogos do Brasileiro e para decisão da Libertadores diante do Flamengo
O Palmeiras voltou a treinar nesta sexta-feira (7) na Academia de Futebol após vencer o Santos por 2 a 0, na última quinta, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A equipe se prepara para o duelo contra o Mirassol, às 20h30 (de Brasília) de domingo, pela 33ª rodada, fora de casa.
A novidade da reapresentação do elenco foi o goleiro Weverton, que treinou no gramado ainda com algumas restrições. Contudo, ele avançou no processo de recuperação de uma fratura em um dos dedos da mão. Por outro lado, Lucas Evangelista e Paulinho cumpriram cronograma nas dependências do CT.
Diante do Mirassol, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática contra o Santos pelo acúmulo de amarelos. A boa notícia é que nenhum dos sete pendurados contra o Santos recebeu cartão. Logo, podem atuar no domingo.
O confronto será o último do Palmeiras antes da pausa para Data Fifa. Para o duelo contra o Santos, no sábado, dia 15 de novembro, o Verdão não poderá contar com Vitor Roque, Flaco López, Sosa e Gustavo Gómez, convocados para suas respectivas seleções.
Além disso, os uruguaios também podem desfalcar a equipe. Afinal, o técnico Marcelo Bielsa ainda não divulgou os convocados, e Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres geralmente são convocados.