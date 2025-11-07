Vojvoda elogia primeiro tempo do Santos e comenta sobre expectativa pela ajuda de Neymar

Vojvoda elogia primeiro tempo do Santos e comenta sobre expectativa pela ajuda de NeymarTreinador considerou que a equipe conseguiu se defender bem durante parte do jogo e não confirmou a presença do crauqe na próxima rodada
O Santos terminou a 32ª rodada do Brasileirão em uma situação muito delicada. Com a derrota para o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (06), por 2 a 0, no Allianz Parque, o Alvinegro Praiano retornou para a zona de rebaixamento.
Apesar do revés, o treinador Juan Pablo Vojvoda achou pontos positivos na equipe durante o clássico. O argentino gostou do primeiro tempo do seu time, principalmente na parte defensiva. O técnico ainda afirmou que o Peixe teve o controle do jogo em algumas situações, mas que o fator Vitor Roque fez diferença.
“Fizemos um bom primeiro tempo defensivamente e tivemos duas ou três transições importantes, que não finalizamos. Tivemos um adversário que nos fez defender mais atrás do que o normal. Foi um primeiro tempo que defendemos bem e gostei com a bola em determinados momentos. Estávamos bem e com controle do jogo no segundo tempo, com o adversário com algumas situações, mas o atacante deles define o jogo com o potencial”, explicou.
Volta de Neymar
De volta aos gramados na partida contra o Fortaleza, no último sábado (1º), Neymar não esteve entre os relacionados no clássico por conta da grama sintética. O treinador pontuou que a situação já estava definida previamente, mas que espera contar com a ajuda do jogador nos próximos jogos do Santos.
“Quanto a Neymar, temos um jogador que sabemos a situação, que vem de uma lesão procurando sua melhor versão. Há outro jogo pela frente. Estava decidido, é um gramado difícil para jogar e as condições dele eram difíceis. O jogador tem que estar convencido para jogar nessas condições. Vamos contar daqui para frente com o melhor Neymar, confiamos que ele vai ajudar. Confio muito nele como em cada jogador do nosso elenco”, enfatizou.
Apesar da expectativa, Vojvoda ainda não crava a presença de Neymar na partida contra o Flamengo, no domingo (09). O treinador vai esperar como será o desempenho do craque nos treinos até o final de semana para tomar a decisão.
“Tenho que analisar primeiro com minha comissão técnica e com o jogador, analisar estratégia, o momento. Ele somou minutos ontem no treinamento que sempre fazemos com os jogadores que não começam o jogo. Ele participou normalmente. Hoje, ele treinou no CT e foram jogadores da base para ajudar o treinamento a ser o mais similar ou parecido o que fazemos sempre. Amanhã vai se somar ao grupo, fazer outro treino. Vamos encontrar com ele no sábado e tomar a decisão. É minha a decisão, mas, como tudo, falo com os jogadores e depois decido”, destacou.
