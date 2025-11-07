Vojvoda elogia primeiro tempo do Santos e comenta sobre expectativa pela ajuda de Neymar

Treinador considerou que a equipe conseguiu se defender bem durante parte do jogo e não confirmou a presença do crauqe na próxima rodada

Apesar do revés, o treinador Juan Pablo Vojvoda achou pontos positivos na equipe durante o clássico. O argentino gostou do primeiro tempo do seu time, principalmente na parte defensiva. O técnico ainda afirmou que o Peixe teve o controle do jogo em algumas situações, mas que o fator Vitor Roque fez diferença.

O Santos terminou a 32ª rodada do Brasileirão em uma situação muito delicada. Com a derrota para o Palmeiras , na noite desta quinta-feira (06), por 2 a 0, no Allianz Parque, o Alvinegro Praiano retornou para a zona de rebaixamento.

“Fizemos um bom primeiro tempo defensivamente e tivemos duas ou três transições importantes, que não finalizamos. Tivemos um adversário que nos fez defender mais atrás do que o normal. Foi um primeiro tempo que defendemos bem e gostei com a bola em determinados momentos. Estávamos bem e com controle do jogo no segundo tempo, com o adversário com algumas situações, mas o atacante deles define o jogo com o potencial”, explicou.

Volta de Neymar

De volta aos gramados na partida contra o Fortaleza, no último sábado (1º), Neymar não esteve entre os relacionados no clássico por conta da grama sintética. O treinador pontuou que a situação já estava definida previamente, mas que espera contar com a ajuda do jogador nos próximos jogos do Santos.

“Quanto a Neymar, temos um jogador que sabemos a situação, que vem de uma lesão procurando sua melhor versão. Há outro jogo pela frente. Estava decidido, é um gramado difícil para jogar e as condições dele eram difíceis. O jogador tem que estar convencido para jogar nessas condições. Vamos contar daqui para frente com o melhor Neymar, confiamos que ele vai ajudar. Confio muito nele como em cada jogador do nosso elenco”, enfatizou.

Apesar da expectativa, Vojvoda ainda não crava a presença de Neymar na partida contra o Flamengo, no domingo (09). O treinador vai esperar como será o desempenho do craque nos treinos até o final de semana para tomar a decisão.