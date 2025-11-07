Vitor Roque vive auge no Palmeiras e se aproxima de melhor ano da carreira

Atacante marcou o segundo gol na vitória sobre o Santos, chegou a 15 no Brasileirão e já ultrapassa números obtidos na Europa / Crédito: Jogada 10

A boa fase de Vitor Roque no Palmeiras parece não ter fim. O atacante voltou a brilhar nesta quinta-feira (6), ao marcar o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance, aos 34 minutos do segundo tempo, simbolizou o bom momento do camisa 9. Após receber passe de Raphael Veiga, o centroavante dominou de costas, encarou o goleiro Gabriel Brazão e, com categoria, aplicou uma cavadinha precisa para sacramentar o triunfo e confirmar o Palmeiras na ponta da tabela.

“É uma das fases melhores da minha vida”, disse o centroavante, que chegou a 15 gols no Brasileirão e 19 na temporada. O desempenho o coloca na disputa direta pela artilharia da Série A, atrás apenas de Arrascaeta (Flamengo) e Kaio Jorge (Cruzeiro), ambos com 17 gols. Coletivamente, o faro de gol de Vitor Roque fez o Verdão abrir vantagem de três pontos e duas vitórias sobre o Flamengo, isolando-se na liderança do campeonato. Individualmente, o atacante se aproxima de igualar sua melhor marca na carreira. Neste caso, os 21 gols marcados pelo Athletico-PR em 2023, antes da transferência para o Barcelona. Nesta temporada, Vitor Roque já superou com folga seus números na Europa. Afinal, no Velho Continente, ele balançou as redes apenas nove vezes somando as passagens por Barça e Real Betis. Técnico se rende a Vitor Roque Aliás, após a partida, o técnico Abel Ferreira exaltou o crescimento do jogador e fez analogia com a trajetória de superação do atacante.

“Ele era o patinho feio que virou cisne. Se ele ouvisse e acreditasse no que dizem, se ouvisse metade das baboseiras que muitos falaram, ele deixava de ser jogador, A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, sabe onde está e que foi cuidado aqui. O que nós fazemos melhor é cuidar. É o patinho feio que virou cisne, e talvez os mesmos que criticaram hoje dizem que é o melhor do mundo”, disse o treinador. Contudo, sobre a recente convocação de Vitor Roque para a seleção brasileira, o comandante fez questão de dividir os méritos. “Seleção é mérito dele. Não corro por ele. O protagonista é ele. O mérito todo do patinho feio que virou cisne é dele. Mas aqui, ele teve o carinho e o cuidado que talvez não teve em outros clubes”, completou.