Vídeo: Barcelona abre treino para 23 mil pessoas no novo Camp Nou

O elenco entrou sob o hino do clube, cantado em coro pela multidão, repetindo uma cena que não se via desde 28 de maio de 2023, na vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca — o último jogo antes do fechamento para obras. Para nomes como Fermín, Roony e Rashford, a experiência marcou a primeira aparição no lendário estádio vestindo a camisa blaugrana.

Clima de partida

O clima foi leve, com lances descontraídos e participação ativa do técnico Hansi Flick, que chegou a marcar o primeiro gol simbólico da “nova era” com um chute certeiro, arrancando aplausos da torcida. Eric García, ainda com máscara protetora após fratura no nariz, participou normalmente dos trabalhos.

Os jogadores também retribuíram o carinho das arquibancadas. Distribuíram bolas, posaram para fotos e atenderam fãs que voltaram ao Camp Nou após mais de um ano de espera. O treino, aliás, terminou ao som do hino do Barcelona, encerrando um dia de nostalgia e expectativa pelo retorno definitivo.

Porém, ainda não há data para o reencontro em jogos oficiais. O clube, inclusive, aguarda a conclusão da fase 1B das obras, que deve liberar setores adicionais e aumentar a capacidade temporária para 45 mil pessoas. Contudo, até lá, o Barça seguirá atuando no estádio Olímpico de Montjuïc e enfrentará o Celta neste domingo (9), fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

