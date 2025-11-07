Veiga pede atenção do Palmeiras contra o Mirassol: “Não perdeu em casa”Meia projeta um confronto difícil contra a equipe do interior paulista neste domingo, às 20h30, pela 33ª rodada do Brasileirão
Após ter vitória sobre o Santos por 2 a 0 na noite de quinta-feira (06), no Allianz Parque, o Palmeiras se apresentou na manhã desta sexta (07), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação o confronto com o Mirassol, no domingo (09), às 20h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante disso, o meia Raphael Veiga pediu atenção ao Alviverde diante da campanha consistente do Leão Caipira em casa.
“A gente sabe que não dá para relaxar e se apoiar na vantagem que temos. Temos alguns jogos importantes pela frente e todos os times nos impõem muita dificuldade. Fico feliz pela vitória contra o Santos, que, embora esteja na zona de rebaixamento e brigando lá embaixo, é um time que cria dificuldades e tem bons jogadores. Domingo temos mais um jogo difícil contra uma equipe que não perdeu na casa deles ainda, então é ter essa consciência e ir para lá muito motivado para poder continuar ganhando”, disse o camisa 23.
Desde 2017 no clube, Raphael Veiga relembrou o confronto com o Mirassol pelo Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, o Verdão venceu por 3 a 2, com Allan marcando o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo.
“A gente jogou contra o Mirassol no Campeonato Paulista, foi um jogo difícil, tanto que a gente conseguiu fazer um gol ali nos últimos minutos. No Brasileiro, eles não perderam em casa ainda, é um time difícil e bem treinado. Então é ter muita atenção, respeitar como todos os outros times, competir, fazer um grande jogo e buscar os três pontos”, afirmou.
Palmeiras na tabela
Por fim, o Palmeiras é o atual líder com 68 pontos, três a mais do que o Flamengo. A equipe comandada por Abel Ferreira tem a missão de terminar com a invencibilidade do Leão Caipira dentro do Maião.