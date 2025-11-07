Veiga pede atenção do Palmeiras contra o Mirassol: “Não perdeu em casa”

Após ter vitória sobre o Santos por 2 a 0 na noite de quinta-feira (06), no Allianz Parque, o Palmeiras se apresentou na manhã desta sexta (07), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação o confronto com o Mirassol, no domingo (09), às 20h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante disso, o meia Raphael Veiga pediu atenção ao Alviverde diante da campanha consistente do Leão Caipira em casa.

“A gente sabe que não dá para relaxar e se apoiar na vantagem que temos. Temos alguns jogos importantes pela frente e todos os times nos impõem muita dificuldade. Fico feliz pela vitória contra o Santos, que, embora esteja na zona de rebaixamento e brigando lá embaixo, é um time que cria dificuldades e tem bons jogadores. Domingo temos mais um jogo difícil contra uma equipe que não perdeu na casa deles ainda, então é ter essa consciência e ir para lá muito motivado para poder continuar ganhando”, disse o camisa 23.