Vasco x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (8), o Vasco enfrenta o Juventude, em São Januário, às 18h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo, mas os objetivos são distintos. O Cruz-Maltino sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores, enquando o time gaúcho luta para escapar do rebaixamento. No primeiro turno, deu Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.

LEIA MAIS: Vasco enfrenta o Juventude com retrospecto positivo contra times do Z4

Como chega o Vasco?

O Vasco chega em baixa após perder nas últimas duas rodadas para São Paulo e Botafogo, respectivamente. Dessa forma, viu a distância para o G7 aumentar e, consequentemente, o sonho de uma classificação para Copa Libertadores, diminuir. O Cruz-Maltino está na nona posição, com 42 pontos, oito a menos que o Fluminense, o sétimo colocado

O técnico Fernando Diniz terá as voltas de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo. Ambos estão confirmados no time titular. O desfalque fica por conta de David, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Como chega o Juventude?

A vitória sobre o Sport na rodada passada deu ao Juventude esperança para escapar do rebaixamento. A missão é muito difícil, mas ainda possível matematicamente. O clube gaúcho é o 18º lugar no Brasileirão, com 29 pontos, cinco a menos que o Vitória, o primeiro fora da Z4.