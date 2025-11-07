Vasco x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino recebe o clube gaúcho, neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão
Neste sábado (8), o Vasco enfrenta o Juventude, em São Januário, às 18h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo, mas os objetivos são distintos. O Cruz-Maltino sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores, enquando o time gaúcho luta para escapar do rebaixamento. No primeiro turno, deu Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
LEIA MAIS: Vasco enfrenta o Juventude com retrospecto positivo contra times do Z4
Como chega o Vasco?
O Vasco chega em baixa após perder nas últimas duas rodadas para São Paulo e Botafogo, respectivamente. Dessa forma, viu a distância para o G7 aumentar e, consequentemente, o sonho de uma classificação para Copa Libertadores, diminuir. O Cruz-Maltino está na nona posição, com 42 pontos, oito a menos que o Fluminense, o sétimo colocado
O técnico Fernando Diniz terá as voltas de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo. Ambos estão confirmados no time titular. O desfalque fica por conta de David, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Como chega o Juventude?
A vitória sobre o Sport na rodada passada deu ao Juventude esperança para escapar do rebaixamento. A missão é muito difícil, mas ainda possível matematicamente. O clube gaúcho é o 18º lugar no Brasileirão, com 29 pontos, cinco a menos que o Vitória, o primeiro fora da Z4.
O técnico Thiago Carpini deve manter o esquema tático com três zagueiros. O meio-campo pode ter uma mudança, com Mandaca, recuperado de lesão, entrando no time no lugar de Daniel Peixoto. Sforza é desfalque por estar emprestado pelo Vasco, assim como Nenê, velho conhecido do torcedor vascaíno, que será poupado. Lucas Fernandes será o substituto.
VASCO X JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 08/11/2025 (sábado), às 18h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Igor Formiga, Caíque, Mandaca (Peixoto), Lucas Fernandes e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)