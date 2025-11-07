Vasco enfrenta o Juventude com retrospecto positivo contra times do Z4

Cruz-Maltino recebe o time gaúcho, neste sábado, em São Januário, em partida decisiva para ambas as equipes / Crédito: Jogada 10

Depois de duas derrotas seguidas, o Vasco precisa reagir para continuar brigando por uma vaga no G7 do Campeonato Brasileiro. A situação ficou ainda mais complicada após a vitória do Fluminense, sobre o Mirassol, ontem, no Maracanã. O Tricolor, sétimo colocado, chegou aos 50 pontos, oito a mais que o Cruz-Maltino, que está em nono lugar. Dessa forma, o jogo contra o Juventude, neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, ganhou status de decisão para o Vasco, mas também para o adversário, que luta contra o rebaixamento. Neste contexto, o Cruz-Maltino entra em campo com amplo favoritismo.