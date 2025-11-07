Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco enfrenta o Juventude com retrospecto positivo contra times do Z4

Cruz-Maltino recebe o time gaúcho, neste sábado, em São Januário, em partida decisiva para ambas as equipes
Depois de duas derrotas seguidas, o Vasco precisa reagir para continuar brigando por uma vaga no G7 do Campeonato Brasileiro. A situação ficou ainda mais complicada após a vitória do Fluminense, sobre o Mirassol, ontem, no Maracanã. O Tricolor, sétimo colocado, chegou aos 50 pontos, oito a mais que o Cruz-Maltino, que está em nono lugar.

Dessa forma, o jogo contra o Juventude, neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, ganhou status de decisão para o Vasco, mas também para o adversário, que luta contra o rebaixamento. Neste contexto, o Cruz-Maltino entra em campo com amplo favoritismo.

LEIA MAIS: Cuesta e Andrés Gómez, do Vasco, são convocados pela seleção da Colômbia

Além de jogar em casa e estar melhor colocado no Brasileirão, o Vasco possui um histórico muito positivo contra os times do Z4. Dos 21 pontos disputados, o Cruz-Maltino somou 18, que foram conquistados contra Sport, Fortaleza e Santos, adversários que foram derrotados nos dois turnos.

Dessa forma, o Juventude foi a única equipe da zona de rebaixamento a vencer o Vasco, em uma vitória inquestionável, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, no primeiro turno. Portanto, chegou a vez da revanche, em São Januário, que pode quebrar um tabu que completa 16 anos na data de hoje. No dia 7 de novembro de 2009, o Cruz-Maltino venceu o time gaúcho pela última vez. Na ocasião, o placar de 2 a 1, no Maracanã, garantiu matematicamente o acesso para a Série A.

