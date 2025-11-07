Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragemBávaros procuram manter 100% na temporada, enquanto os de Ferro mira subir na tabela do Campeonato Alemão
Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (8), às 11h30 (de Brasília), no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim, pela 10ª rodada da Bundesliga 2025/26. Atual campeão e líder do campeonato, os Bávaros estão invictos, enquanto os De Ferro buscam se firmar na primeira divisão com uma campanha sólida na parte intermediária da tabela.
Onde assistir
O jogo entre Union Berlin e Bayern de Munique terá a transmissão,ao vivo, da CazéTV, do SportyNet e OneFootball.
Como chega o Union Berlin
Com 11 pontos em nove partidas, o Union Berlin está posicionado logo abaixo da metade superior da tabela, na 10ª colocação. Apesar dos resultados irregulares, o Union mostra evolução tática e ofensiva, apoiada em jogadores como Taiwo Awoniyi e Sheraldo Becker. A equipe é conhecida por seu estilo agressivo e jogo coletivo, mas ainda busca consistência.
Os Die Eisernen nunca conquistaram uma vitória sobre o Bayern, mas pelo menos conseguiram segurar os Bávaros em um empate de 1 a 1 no encontro de março na capital alemã. Dentro de campo, a dupla lesionada Robert Skov e Andrik Markgraf está fora do jogo, enquanto Christopher Trimmel está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, Josip Juranović poderá estar entre os relacionados após um período afastado por lesão.
Como chega o Bayern de Munique
O Bayern de Munique chega para este confronto com uma campanha perfeita: nove vitórias em nove jogos, 27 pontos conquistados. Além disso, acumula um saldo de gols impressionante. A equipe comandada por Vicent Kompany exibe forças ofensivas e defensivas formidáveis. O time é o grande favorito ao título da Bundesliga e busca manter sua sequência invicta e liderança isolada.
Os visitantes, entretanto, não poderão contar com Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala. Além disso, o treinador também confirmou que Raphaël Guerreiro ficará de fora do jogo de sábado por precaução.
UNION BERLIN x BAYERN DE MUNIQUE
10ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: 8/11/2025 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
Local: Stadion An der Alten Försterei, em Berlim (ALE)
UNION BERLIN: Rønnow; Haberer, Doekhi, Querfeld, Leite, Köhn; Skarke, Khedira, Kemlein, Schäfer, Ilić. Técnico: Steffen Baumgart.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Kane, Luis Díaz; Jackson. Técnico: Vicent Kompany.
Árbitro: Florian Exner
Auxiliares: Nikolay Kimmeyer e Mitja Stegemann
VAR: Katrin Rafalski
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.