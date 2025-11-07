Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Tottenham e Manchester United se enfrentam neste sábado (8), às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Hotspur Stadium, em Londres, em confronto direto pela parte de cima da tabela.

Como chega o Tottenham

O time londrino vive um momento irregular na temporada, mas conseguiu se recuperar ao vencer o Copenhagen por 4 a 0 na fase de liga da Champions no meio de semana, com direito a pênalti perdido do atacante Richarlison, convocado para a Seleção Brasileira. Na Premier League, no entanto, são duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos e o time caiu para a 6ª posição, com 17 pontos, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o técnico Thomas Frank segue com vários desfalques no elenco. Isto porque Dejan Kulusevski, James Maddison, Radu Dragusin, Ben Davies, Archie Gray, Kota Takai e Yves Bissouma, lesionados, estão fora da partida. Enquanto Lucas Bergvall e Dominic Solanke são dúvidas para este sábado.